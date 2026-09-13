Ajker Patrika
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ফরিদপুর

আড়াই মাস আগে ভাতিজাকে হত্যা, জামিনে এসে চাচাকেও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আড়াই মাস আগে ভাতিজাকে হত্যা, জামিনে এসে চাচাকেও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
নিহত ব্যক্তির এক স্বজন আহাজারি করছেন। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় আপন ভাতিজাকে কুপিয়ে হত্যার প্রায় আড়াই মাস পর জামিনে এসে চাচাকেও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাত ৯ টার দিকে কাশিয়ানী-আলফাডাঙ্গা সড়কের উপজেলার মালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকায় চাচা রবিউল ইসলাম শেখ ওরফে রবিকে (৫৫) ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন।

নিহত রবিউল ইসলাম শেখ ওরফে রবি উপজেলার টগরবন্দ ইউনিয়নের বড়ভাগ গ্রামের আব্দুস সত্তার শেখের ছেলে। তিনি পার্শ্ববর্তী কাশিয়ানী সদর বাজারে চায়ের দোকান করতেন। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার মোক্তার বিশ্বাস (৫৫), হৃদয় শেখ (২১) ও লিটন খান (৪০)। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে মোক্তার বিশ্বাসের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে রবি একই গ্রামের আরও তিনজনের সঙ্গে একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে বাড়ি ফিরছিলেন। মালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছালে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় ধারালো অস্ত্রের কোপে ঘটনাস্থলেই রবির মৃত্যু হয়।

ভ্যানচালক আনিচ বিশ্বাস বলেন, ‘আমার ভ্যানে পাঁচজন লোক ছিলেন। ভ্যানটি চলন্ত অবস্থায় পেছন থেকে রামদা ও চাইনিজ কুড়াল নিয়ে কয়েকজন হামলা চালায়। এ সময় রবিউল ইসলাম দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে মাটিতে ফেলে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়।’

স্থানীয় সূত্র আরও জানায়, বড়ভাগ গ্রামে গত চার বছর ধরে পূর্বশত্রুতাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এক পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন সাবেক ইউপি সদস্য কুদ্দুস শেখ ও তাঁর ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হুসাইন শেখ। অপর পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন আলাউদ্দিন শেখ ও শওকত শেখ।

এরই জেরে গত ২৬ জুন সন্ধ্যায় প্রতিপক্ষের লোকজনের হামলায় আলাউদ্দিন শেখের ছেলে সুমন শেখ (৩০) নিহত হন। ওই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় কয়েকজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় ফেরেন বলে স্থানীয়রা জানান। এরপর এলাকায় আবারও উত্তেজনা দেখা দেয়। এর জের ধরেই রবিউল ইসলাম রবিকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আজম খান বলেন, ‘আড়াই মাস আগে রবির ভাতিজা সুমনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় ১৭ জনের নামে মামলা হয় এবং দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে প্রায় এক মাস আগে বাকি ১৫ জন হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন নিয়ে এলাকায় আসেন। তাঁরা জামিনে এসে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে আমরা মনে করছি। এ ছাড়া আরও কয়েকজনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’

আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল সরোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পূর্বশত্রুতার জেরে প্রায় আড়াই মাস আগে ওই গ্রামের নিহত ব্যক্তির ভাতিজাকেও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ওই ঘটনার জের ধরে আসামিরা জামিনে এসে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি।’

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। পাশাপাশি এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

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