Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুরে দুই নারীসহ ৮ মাদক কারবারি আটক, গাঁজা-ইয়াবা উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পৃথক চারটি অভিযানে দুই নারীসহ আট মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৮ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা, ১৬৯টি ইয়াবা ও দুই বোতল মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য জানান জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলা সদর, নগরকান্দা ও ভাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান চালানো হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সকালে ভাঙ্গা উপজেলার পুলিয়ার ব্রাহ্মণপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রিনা বেগম (৪৫) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করা হয়। তিনি উপজেলার জগমোহনপুর এলাকার আলমগীরের স্ত্রী। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৮ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

একই উপজেলার মানিকদহ কালীবাড়ী এলাকায় আরেকটি অভিযানে দুই বোতল মদ ও ১০টি ইয়াবাসহ দুজনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওই এলাকার শিব চক্রবর্তীর ছেলে শিমুল চক্রবর্তী (৪১) ও অনন্ত ঘোষের ছেলে ওয়াসিম ঘোষ (৩৯)।

এর আগে গতকাল শনিবার নগরকান্দা উপজেলার কুঞ্জনগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে মহসিন শেখ বাবু (৩০) ও শেখ জাফর (৩২) নামে দুজনকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ১১১টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া একই দিনে জেলা শহরের দক্ষিণ আলীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে জুটন (৩১), জুবায়ের শেখ (২০) ও সাথী বেগম (৫৫) নামের তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ৪৮টি ইয়াবাসহ মাদক বিক্রির ৬১ হাজার ৪৫০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

ডিবি ওসি আলমগীর হোসেন বলেন, আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেককে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

