Ajker Patrika
ফরিদপুর

চকলেট কিনতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় যমজ ২ শিশু নিহত

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ২৮
তায়েব ও তাহমিদ। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের মধুখালীতে ট্রেনের ধাক্কায় তায়েব ও তাহমিদ নামের চার বছর বয়সী যমজ দুই শিশু নিহত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের ভূষণালক্ষণদিয়া গ্রামের রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিশু ওই এলাকার আকাশ শেখের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বেলা দেড়টায় রাজবাড়ী থেকে ছেড়ে আসা একটি লোকাল ট্রেন গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় ওই দুই শিশু রেলক্রসিং-সংলগ্ন একটি দোকানে চকলেট কিনতে যায়। এ সময় তাঁরা দ্রুত রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

মধুখালীতে ট্রেনের ধাক্কায় ২ যমজ শিশু নিহত। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি জানান, রেলক্রসিংটি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। ওই ক্রসিং দিয়ে চার-পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াত রয়েছে। এর আগে একাধিক দুর্ঘটনায় অন্ততপক্ষে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা এই রেলক্রসিংয়ে গেটম্যান নিয়োগের দাবি জানান।

এ বিষয়ে মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাইজুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে। তাঁরা পৌঁছালে লাশ দুটি উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

বিষয়:

মধুখালীফরিদপুরঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

