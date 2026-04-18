Ajker Patrika
ফরিদপুর

ফরিদপুর মেডিকেলে হামে মৃত্যু বেড়ে পাঁচ, ২০ এপ্রিল টিকা কার্যক্রম শুরু

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৫১
ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে এক সভায় টিকা কার্যক্রম শুরুর কথা জানান সিভিল সার্জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হামে আক্রান্ত আব্দুল্লাহ নামের আট মাস বয়সী আরও এক শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচজনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকার তানজিল শেখের ছেলে। কয়েক দিন ধরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল শিশুটি। গতকাল শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দিবাগত রাতে মারা যায় সে।

জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ ঘণ্টায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৬ শিশু ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৬ জন এবং ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে ১৭ শিশু চিকিৎসাধীন। হাসপাতালগুলোতে ভর্তি শিশুরা ফরিদপুর ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিভিল সার্জন মাহমুদুল হাসান জানান, হামের উপসর্গ নিয়ে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। তবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালে সিট সংকুলান না হওয়ায় হাসপাতালের বারান্দা ও মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে রোগীরা।

এদিকে ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত জেলাজুড়ে হাম-রুবেলার টিকা কার্যক্রম শুরু হবে বলে সিভিল সার্জন জানিয়েছেন। সপ্তাহে চার দিন করে ২ হাজার ৬৯৩টি কেন্দ্রে ৬ মাস থেকে ৫ বছরের কম বয়সী প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার শিশুকে এই টিকা দেওয়া হবে। আজ শনিবার দুপুরে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালের মিলনায়তনে সাংবাদিকদের অবহিতকরণ সভায় এই তথ্য জানান তিনি।

এ বিষয়ে সিভিল সার্জন বলেন, ‘আগে হাম-রুবেলার টিকা পেয়ে থাকলেও এই ক্যাম্পেইনে আবার এক ডোজ করে টিকা দেওয়া হবে। এটি অতিরিক্ত ডোজ হিসেবে শিশুদের সুরক্ষা দেবে। তবে এক ডোজ থেকে আরেক ডোজ টিকা গ্রহণের মধ্যবর্তী বিরতি থাকতে হবে কমপক্ষে ২৮ দিন।’

থুনবার্গ-কার্লসনসহ শীর্ষ ১০ ইহুদিবিদ্বেষী ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা দিল ইসরায়েল

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

খাল খনন কর্মসূচি অব্যাহত না থাকলে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে—পানিসম্পদমন্ত্রী

মেট্রোরেল স্টেশনে জুতাপেটার শিকার ব্যক্তি ছাত্রদল নেতা আবিদ নন

সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ

