ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা ও ভাই খুন

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা ও ভাই মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ফতেজংপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহত দুজন হলেন দুলু ইসলাম (৭০) ও তাঁর ছেলে কাবিল (২৭)।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন নবী আজকের পত্রিকা বলেন, নিহত দুলুর দুই সংসার। প্রথম সংসারের স্ত্রীর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিল। দুলুর দ্বিতীয় সংসারেও স্ত্রীর দুই ছেলে সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলাম। দুলুর বাবা প্রথম পক্ষের দুই নাতি হাবিল ও কাবিলকে কিছু জমি লিখে দেন। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা সেই জমির অংশ দাবি করেন। কিন্তু হাবিল ও কাবিল সেই জমি থেকে কোনো অংশ দিতে চাননি। এ নিয়ে বিরোধ চলছিল দীর্ঘদিন। আজ মঙ্গলবার সকালে সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলাম রাস্তায় দুলুকে মারধর শুরু করেন। এ সময় দুলুর প্রথম পক্ষে স্ত্রীর ছোট ছেলে কাবিল বাধা দেন। একপর্যায়ে সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলামের ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলে দুলু ইসলাম মারা যান। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে কাবিলও মারা যান।
ওসি মাহমুদুন নবী জানান, এ ঘটনার পর সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলাম পালিয়ে গেছেন। তাঁদের আটকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এলাকাবাসীর দাবি, সোমবার রাতে আব্দুল লতিফ বিদেশি অস্ত্র নিয়ে জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করার চেষ্টা করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করে গণপিটুনি দেয় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি পিস্তল ও দুটি গুলি উদ্ধার করে।৩৬ মিনিট আগে
জবানবন্দিতে রাফি দাবি করেন, তিনি সিগারেট ছাড়া অন্য কোনো মাদক গ্রহণ করতেন না। তবে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মাদকাসক্ত ও বখাটে বলে অবজ্ঞা করতেন। এতে তিনি মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর ভাষ্যমতে, মা লাকি বেগম (৪০) তাঁর সঙ্গে আপন সন্তানের মতো আচরণ করতেন না৪৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এআই দিয়ে নারী ও পুরুষের আপত্তিকর ছবি তৈরি করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে রিমন ইসলাম (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার (১১ মে) সকালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানার মুসলিমনগর এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে র্যাব-১১-এর সহায়তায় কলাপাড়া থানার...১ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটা এলাকায় ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে আপন দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার যুগিপুকুরিয়া গ্রামের শহর আলী সরদারের বড় ছেলে আছিরদ্দীন (৫৮) ও সেজ ছেলে মোহাম্মদ আলী (৫০)।১ ঘণ্টা আগে