Ajker Patrika
দিনাজপুর

ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা ও ভাই খুন

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ছেলের ছুরিকাঘাতে বাবা ও ভাই মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ফতেজংপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহত দুজন হলেন দুলু ইসলাম (৭০) ও তাঁর ছেলে কাবিল (২৭)।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে চিরিরবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন নবী আজকের পত্রিকা বলেন, নিহত দুলুর দুই সংসার। প্রথম সংসারের স্ত্রীর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিল। দুলুর দ্বিতীয় সংসারেও স্ত্রীর দুই ছেলে সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলাম। দুলুর বাবা প্রথম পক্ষের দুই নাতি হাবিল ও কাবিলকে কিছু জমি লিখে দেন। দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা সেই জমির অংশ দাবি করেন। কিন্তু হাবিল ও কাবিল সেই জমি থেকে কোনো অংশ দিতে চাননি। এ নিয়ে বিরোধ চলছিল দীর্ঘদিন। আজ মঙ্গলবার সকালে সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলাম রাস্তায় দুলুকে মারধর শুরু করেন। এ সময় দুলুর প্রথম পক্ষে স্ত্রীর ছোট ছেলে কাবিল বাধা দেন। একপর্যায়ে সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলামের ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলে দুলু ইসলাম মারা যান। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে কাবিলও মারা যান।

ওসি মাহমুদুন নবী জানান, এ ঘটনার পর সাদিকুল ইসলাম ও সাকিব ইসলাম পালিয়ে গেছেন। তাঁদের আটকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

