Ajker Patrika
দিনাজপুর

দিনাজপুরে ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল তরুণের

দিনাজপুর প্রতিনিধি
লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুর সদরের ভবাইনগরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শাকিল (১৮) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাকিল সদর উপজেলার শশরা ইউনিয়নের রাণীপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

নিহত পরিবার জানায়, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন শাকিল। সেখানে ক্লাস শেষে বাইসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভবাইনগর এলাকায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান তিনি। দুর্ঘটনার পর বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে উত্তেজিত জনতা।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর নবী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিত সরকারি ক্ষতিপূরণের পাঁচ লাখ টাকা এবং মামলা দায়ের সাপেক্ষে ঘাতক ট্রাকের চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা।

বিষয়:

দিনাজপুরদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাট্রাকজেলার খবররংপুর বিভাগ
মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

