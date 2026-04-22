দিনাজপুরে ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল তরুণের

দিনাজপুর সদরের ভবাইনগরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শাকিল (১৮) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাকিল সদর উপজেলার শশরা ইউনিয়নের রাণীপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে।
নিহত পরিবার জানায়, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন শাকিল। সেখানে ক্লাস শেষে বাইসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভবাইনগর এলাকায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান তিনি। দুর্ঘটনার পর বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে উত্তেজিত জনতা।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর নবী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিত সরকারি ক্ষতিপূরণের পাঁচ লাখ টাকা এবং মামলা দায়ের সাপেক্ষে ঘাতক ট্রাকের চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা।
দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আবু নাছের শামীম (৫০) নামের এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ মিছিল করেছে সংগঠন দুটির নেতা-কর্মীরা।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে গ্রাফিতিতে শব্দ পরিবর্তন এবং তা নিয়ে ফেসবুক লাইভকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে এক ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিনভর দফায় দফায় চলা এই সংঘর্ষে একজনের পায়ের গোড়ালি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং অন্তত ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে বজ্রপাতে নিহত যুবক আরাফাত খানের কবর প্রতি রাতে পাহারা দিচ্ছে তাঁর পরিবার। লাশ চুরির আশঙ্কা থেকে এমন উদ্যোগ নিয়েছে তারা।২ ঘণ্টা আগে