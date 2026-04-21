মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

নুরুল আমিন হাসান, উত্তরা (ঢাকা)  
আমির হোসেন তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার আমির হোসেন তালুকদার জীবিকার সন্ধানে ৩০ বছর আগে মালয়েশিয়া পাড়ি দেন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার তিন বছর পরই তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পরে ১৫ বছর মালয়েশিয়ার জঙ্গলে কাটান তিনি। অবশেষে ২৭ বছর নিখোঁজ থাকার পর দেশে ফিরছেন আমির হোসেন।

আজ (মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১২টা ১০ মিনিটে বাতিক এয়ারের ওডি-১৬২ ফ্লাইটে মালয়েশিয়া থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তাঁর।

ব্র্যাক মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের অনসাইট ম্যানেজার মো. আল-আমিন নয়ন আজ রাতে আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

আল-আমিন বলেন, ৩০ বছর আগে মালয়েশিয়া পাড়ি জমানোর পর প্রথম তিন বছর পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল আমিরের। পরবর্তী ২৭ বছর তাঁর কোনো খোঁজ পায়নি পরিবার। যার কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বজনেরা প্রায় ধরে নিয়েছিলেন হয়তো তিনি আর বেঁচে নেই।

সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশিদের উদ্যোগে এক নাটকীয় মোড় নেয় এই ঘটনা। স্থানীয়ভাবে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে আমির হোসেন মালয়েশিয়ার জঙ্গলে মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন। সেখান থেকে উদ্ধার করে তাঁর পরিচয় শনাক্তে এগিয়ে আসেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বিশেষ করে প্রবাসী সাংবাদিক বাপ্পি কুমার দাস ও পেনাং রাজ্যের দিপু নামের এক প্রবাসীর উদ্যোগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি প্রচারিত হলে তা দ্রুত সাড়া ফেলে।

পরে পরিবারের সদস্যরা আমির হোসেনকে শনাক্ত করেন। এরপর প্রবাসী সাংবাদিক বাপ্পি কুমার দাসের উদ্যোগে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে তাঁকে ট্রাভেল দিয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে।

উল্লেখ্য, আমির হোসেনের দেশে ফিরে আসা শুধু একটি মানুষের নয়, এটি এক পরিবারের বহু বছরের অপেক্ষা, বেদনা ও আশার অবসান। একই সঙ্গে এটি প্রবাসজীবনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার একটি মর্মস্পর্শী উদাহরণ, যা প্রবাসীসহ সকলের আরও দায়িত্বশীল ও সচেতন হওয়ার বার্তা দেয়।

নিখোঁজশরীয়তপুরপ্রবাসীমালয়েশিয়াঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
