Ajker Patrika
নোয়াখালী

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আবু নাছের শামীম। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আবু নাছের শামীম (৫০) নামের এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের পার্শ্ববর্তী বারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের বড় ছেলে আবু রাফসান পিয়াস এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত শামীম নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাদামতলী এলাকার গনু সারেং বাড়ির আবদুর রশিদ মিয়ার ছেলে।

নিহতের ছেলে আবু রাফসান পিয়াস বলেন, গত ২০০৭ সালে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় যান তাঁর বাবা শামীম। চার বছর আগে দেশে এসে ছুটি কাটিয়েছিলেন। ছুটি শেষে আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বাবার চার-পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছিল।

পিয়াস অভিযোগ করে বলেন, কিছুদিন আগে একটি বড় দোকান বিক্রি নিয়ে তাঁর বাবা শামীমের সঙ্গে নোয়াখালীর এক ব্যবসায়ী অংশীদারের বিরোধ হয়েছিল। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে ফের মনোমালিন্য হয়। দোকানটি বড় হওয়ায় বড় ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছিল না। পরবর্তীকালে তাঁর বাবা নিরাপত্তার জন্য দোকানে বুলেটপ্রুফ গ্লাস স্থাপন এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ দেন। পিয়াস বলেন, তিনি জানতে পেরেছেন, ঘটনার দিন বিকেলে তাঁর বাবা দোকানের সামনে নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় আগে থেকে সেখানে ওত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাঁর বাবার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে পরপর ছয়-সাতটি গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর বাবা শামীমের মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসায়ী নিহত হওয়ার ঘটনায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে।

সংরক্ষিত নারী আসনের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন তাসনিম জারা

নওগাঁয় চার খুন: নেপথ্যে সম্পত্তির বিরোধ নাকি অন্য কিছু, পুলিশি হেফাজতে বাবা, দুই বোন ও ভাগনে

হলিউড তারকা হ্যাথাওয়ের ‘ইনশা আল্লাহ’ বলা নিয়ে নেট দুনিয়ায় ঝড়

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নুসরাত

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দলে নতুন মুখ সাকলাইন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-শিবিরের পাল্টাপাল্টি মিছিল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-শিবিরের পাল্টাপাল্টি মিছিল

চট্টগ্রামে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ: সূত্রপাত যেভাবে, একজনের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন, নেপথ্যে আধিপত্যের লড়াই

চট্টগ্রামে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ: সূত্রপাত যেভাবে, একজনের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন, নেপথ্যে আধিপত্যের লড়াই

রাতভর ছেলের কবর পাহারায় বাবা

রাতভর ছেলের কবর পাহারায় বাবা