Ajker Patrika
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দিনাজপুর

আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ফুলবাড়ী সীমান্তের বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিল বিজিবি

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ফুলবাড়ী সীমান্তের বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিল বিজিবি
প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র ও প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক টুলস তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি বিজিবির দিনাজপুর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ফয়সল হাসান খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সীমান্তবর্তী এলাকার বেকার যুবকদের দক্ষ করে গড়ে তুলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে উদ্যোগ নিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এরই অংশ হিসেবে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার ১৫ জন যুবককে চার সপ্তাহব্যাপী ‘বেসিক ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং’ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টায় প্রশিক্ষণ শেষে উপজেলার এলুয়াড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সভা কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র ও প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক টুলস তুলে দেন প্রধান অতিথি বিজিবির দিনাজপুর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ফয়সল হাসান খান।

বিজিবি জানায়, ফুলবাড়ী ২৯ বিজিবির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গত ২৬ জুলাই এলুয়াড়ী ইউনিয়ন পরিষদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সীমান্তবর্তী এলাকার ১৫ জন বেকার যুবককে নিয়ে ৪ সপ্তাহব্যাপী এ প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ জন যুবককে সনদপত্র ও ইলেকট্রিক টুলস প্রদান করেছে বিজিবি। বিজিবির আশা, এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে এসব যুবক নিজ এলাকায় কাজ করে স্বাবলম্বী হতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কর্নেল মোহাম্মদ ফয়সল হাসান খান বলেন, ‘সীমান্তবর্তী এলাকার শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্রের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক টুলস প্রদান করা হয়েছে, যাতে তাঁরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী হতে পারে।’

ফয়সল হাসান আরও বলেন, ‘বিজিবি হবে সীমান্তের নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের নিরাপত্তা, জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণে বিজিবি মানবিক ভূমিকা পালন করে আসছে। তা ছাড়া সীমান্তবর্তী জনগণের কল্যাণে বিজিবি নিয়মিতভাবে ত্রাণ বিতরণ, দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও খাদ্য সহায়তা, বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ, শিক্ষা উপকরণ প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর পাশাপাশি যুবসমাজকে দক্ষ ও কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।’

এ সময় আরও বক্তব্য দেন ফুলবাড়ী ব্যাটালিয়নের (২৯ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফ-উজ-জামান, দিনাজপুরের পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা, ফুলবাড়ী ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, ফুলবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আহমেদ হাছান, এলুয়াড়ী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মাওলানা নবীউল ইসলাম।

বিষয়:

দিনাজপুরবিজিবিবেকারজেলার খবররংপুর বিভাগযুবক
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