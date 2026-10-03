রূপপুরে পৌঁছাল প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়াম

কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়নে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের ইউরেনিয়ামবাহী লরিবহর পাবনার রূপপুর প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে।
রূপপুর প্রকল্পের সাইট অফিসের ইনচার্জ মো. রুহুল কুদ্দুস এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, বাংলাদেশে আসা ইউরেনিয়ামের এটি দ্বিতীয় চালান।
রূপপুর প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক সূত্র জানায়, ঢাকা থেকে সড়কপথে টঙ্গী, সাভার, গাজীপুর, বাইপাইল, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ যমুনা সেতু পার হয়ে নাটোরের বনপাড়া থেকে পাবনার দাশুড়িয়া হয়ে আজ শনিবার দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে রূপপুর প্রকল্পে পৌঁছায় ইউরেনিয়ামবাহী লরিবহর। এ সময় সেনাবাহিনী, এসআরবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।
এ সময় নিরাপত্তার স্বার্থে পাবনার রূপপুর থেকে দাশুড়িয়া মোড় পর্যন্ত কিছু সময়ের জন্য সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ইউরেনিয়ামের গাড়িবহর রূপপুরে পৌঁছার পরপরই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
রূপপুর প্রকল্প সূত্র জানায়, গতকাল শুক্রবার রাত ১১টা ৪৪ মিনিটে রাশিয়া থেকে বিশেষ কার্গো বিমানে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায় এই ইউরেনিয়ামের চালান। বিমানবন্দর থেকে খালাস, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা ও নিরাপত্তা তল্লাশি শেষে আজ সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের দিকে সেনাবাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় সড়কপথে লরিগুলো পাবনার রূপপুরের উদ্দেশে রওনা হয়।
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আন্তর্জাতিক নিয়ম ও গাইডলাইন অনুসরণ করে এই পারমাণবিক জ্বালানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিশেষ শেডে সংরক্ষণ করা হবে। সাধারণত একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালুর এক থেকে দেড় বছর পর কিছু ইউরেনিয়াম অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন করতে হয়। প্রথম ইউনিটের সেই বাড়তি জ্বালানিই এখন বাংলাদেশে আসছে।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুর রহমান আসাদ জানান, সেনাবাহিনী, এসআরবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সড়কপথে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রূপপুরে ইউরেনিয়ামবাহী গাড়িবহর ঠিকমতো এসে পৌঁছেছে। ইউরেনিয়াম আসা নিয়ে পাবনার ঈশ্বরদীর দাশুড়িয়া ও রূপপুর এলাকা এবং দাশুড়িয়া-বনপাড়া মহাসড়কে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।
রাশিয়ার পরমাণু সংস্থা রোসাটম জানিয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য মোট ৯টি চালানে ২০০টিরও বেশি জ্বালানি অ্যাসেম্বলি আনা হচ্ছে, যার সবকটি সরবরাহ সম্পন্ন হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই।
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