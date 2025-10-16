বিরামপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
দিনাজপুরের বিরামপুরে সড়কে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করার সময় পেছন থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিয়ার রহমান (৫০) নামের এক ইজিবাইকচালক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিরামপুর পৌর শহরের ঢাকা মোড়ে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আতিয়ার রহমান দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চক শাহাবাজপুর গ্রামের মৃত আবদুল কুদ্দুসের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে চালক আতিয়ার রহমান বিরামপুর পৌর শহরের ঢাকা মোড়ে তাঁর ইজিবাইক দাঁড় করে ফুলবাড়ী যেতে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় গোবিন্দগঞ্জ থেকে দিনাজপুরগামী একটি পণ্যবাহী ট্রাক পেছন থেকে ইজিবাইকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকচালক আতিয়ার রহমান ছিটকে সড়কের ওপর পড়ে যান। এ সময় ট্রাকটি তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে, খবর পেয়ে বিরামপুর থানা-পুলিশ, বিরামপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে আতিয়ার রহমানের মরদেহ উদ্ধার করেন।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় বিরামপুর ঢাকা মোড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিয়ার রহমান নামের এক ইজিবাইকচালক নিহত হন। ঘটনার পর ট্রাকচালক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যান। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা হয়েছে।
দিনাজপুরের বিরামপুরে সড়কে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করার সময় পেছন থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিয়ার রহমান (৫০) নামের এক ইজিবাইকচালক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার (১৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিরামপুর পৌর শহরের ঢাকা মোড়ে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আতিয়ার রহমান দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌর শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের চক শাহাবাজপুর গ্রামের মৃত আবদুল কুদ্দুসের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে চালক আতিয়ার রহমান বিরামপুর পৌর শহরের ঢাকা মোড়ে তাঁর ইজিবাইক দাঁড় করে ফুলবাড়ী যেতে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় গোবিন্দগঞ্জ থেকে দিনাজপুরগামী একটি পণ্যবাহী ট্রাক পেছন থেকে ইজিবাইকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকচালক আতিয়ার রহমান ছিটকে সড়কের ওপর পড়ে যান। এ সময় ট্রাকটি তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে, খবর পেয়ে বিরামপুর থানা-পুলিশ, বিরামপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে আতিয়ার রহমানের মরদেহ উদ্ধার করেন।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় বিরামপুর ঢাকা মোড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আতিয়ার রহমান নামের এক ইজিবাইকচালক নিহত হন। ঘটনার পর ট্রাকচালক ট্রাকটি নিয়ে পালিয়ে যান। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় সড়ক পরিবহন আইনে একটি মামলা হয়েছে।
চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে ১৪টি ইউনিট কাজ করছে।২২ মিনিট আগে
পাবনা শহরের শালগাড়িয়া গোরস্থানপাড়ায় ডোবা থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়।৩৫ মিনিট আগে
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বসতবাড়ি রক্ষা কমিটির সভাপতি নূর মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ বলেন, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত জায়গায় কয়লা তোলার কারণে পাথরাপাড়া গ্রামের বসতভিটা, আবাদি জমি ও রাস্তাঘাট দেবে যাচ্ছে।৩৭ মিনিট আগে
ফরিদপুর বিভাগ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে শহরে গণসমাবেশ ও পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ফরিদপুর প্রেসক্লাব চত্বরে আয়োজিত কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনকারীরা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দ্রুত ফরিদপুর বিভাগ বাস্তবায়ন করার জোর দাবি জানান।৪১ মিনিট আগে