হাদির ওপর হামলা: জড়িতদের দেশত্যাগ ঠেকাতে ফুলবাড়ী সীমান্তে নজরদারি জোরদার

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্ত এলাকায় বিজিবির নজরদারি। ছবি: সংগৃহীত
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দেশত্যাগ ঠেকাতে দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ২৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজিবির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘শুক্রবার ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে গুলি করে। ওই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা দেশের যেকোনো সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাশের দেশে পালাতে পারে এবং একই সঙ্গে ভারত থেকে সন্ত্রাসী গ্রুপ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের শঙ্কা রয়েছে মর্মে নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের গমনাগমন প্রতিরোধে অত্র ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকার সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত টহলের পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে ১০টি টহলের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ছাড়া ফুলবাড়ী শহরের ঢাকা মোড়, বিরামপুর শহর ও মোহনপুর ব্রিজ এলাকায় তিনটি অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে যানবাহন তল্লাশি করা হচ্ছে।’

ফুলবাড়ী (২৯ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এম জাবের বিন জব্বার বলেন, ‘সীমান্ত এলাকায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি, যানবাহন তল্লাশি ও যেকোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ওপর বিশেষ নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৯ ব্যাটালিয়নের সব সদস্যকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।’

বিষয়:

সীমান্তদিনাজপুরবিজিবিসীমান্তবাহিনীওসমানীজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ী
