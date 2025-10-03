Ajker Patrika
> সারা দেশ
> দিনাজপুর

৫ দফা দাবিতে বড়পুকুরিয়া খনি এলাকায় গ্রামবাসীর লাঠিমিছিল

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ফুলবাড়ী বড়পুকুরিয়া খনি এলাকায় গ্রামবাসীর লাঠিমিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফুলবাড়ী বড়পুকুরিয়া খনি এলাকায় গ্রামবাসীর লাঠিমিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের বাসিন্দারা। আজ শুক্রবার খনির পূর্ব পাশে ৯ নম্বর হামিদপুর ইউনিয়নের হামিদপুর মোড়ে লাঠিমিছিল ও সমাবেশ করেন তাঁরা। বাঁশপুকুর কাজীপাড়া থেকে মিছিলটি হামিদপুর, চৌহাটি প্রদক্ষিণ করে চৌহাটি গ্রামে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

কৃষি ও বসতবাড়ি রক্ষা কমিটি এবং জীবন ও বসতভিটা রক্ষা কমিটির যৌথভাবে এ সমাবেশের আয়োজন করে। এতে চৌহাটি ও বাঁশপুকুর গ্রামের কয়েক শ নারী-পুরুষ লাঠি হাতে অংশ নেন।

এ সময় মূল মালিকদের কাছ থেকে সরাসরি জমি অধিগ্রহণ, অধিগ্রহণ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত জমিতে কোনো রকম জরিপ, স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ ও ক্ষতিপূরণসহ পাঁচ দফা দাবি জানান।

ফুলবাড়ী বড়পুকুরিয়া খনি এলাকায় গ্রামবাসীর লাঠিমিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফুলবাড়ী বড়পুকুরিয়া খনি এলাকায় গ্রামবাসীর লাঠিমিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষি ও বসতবাড়ি রক্ষা কমিটির সহসভাপতি মাহমুদুন্নবী মিলনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন কৃষি ও বসতবাড়ি রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সালমান মাহমুদ এবং জীবন ও বসতভিটা রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম তানজিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মিলন পারভেজ প্রমুখ।

আন্দোলনকারীরা জানান, পাঁচ দফা দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে আসছেন তাঁরা। দাবিগুলো মধ্যে রয়েছে ভূগর্ভে কয়লা তোলার সময় বিস্ফোরক ব্যবহারের কারণে সব ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘরের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বেকার ছেলেমেয়েদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রদান, সিআরএস ফান্ড থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সুপেয় পানির সংকট দূর করা।

তাঁরা আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বহিরাগতদের অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ করতে হবে, জমির মূল মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, সেই সঙ্গে জমি অধিগ্রহণে খনি কর্তৃপক্ষের কালক্ষেপণ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

বিষয়:

দিনাজপুরবিক্ষোভকয়লাবড়পুকুরিয়াজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

মাথা ঠান্ডা করে আরামে ঘুমান, নিজেদের সমস্যায় মন দিন—পশ্চিমা নেতাদের পুতিন

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ-গোলাগুলি, আহত ৪

মুন্সিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ-গোলাগুলি, আহত ৪

শারদীয় দুর্গোৎসবের ছুটিতে জাফলংয়ে পর্যটকের ভিড়

শারদীয় দুর্গোৎসবের ছুটিতে জাফলংয়ে পর্যটকের ভিড়

শ্রীপুরে প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, শাশুড়ি-ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল পরিবারের

শ্রীপুরে প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, শাশুড়ি-ননদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল পরিবারের

বীরগঞ্জে জমেছে বউ মেলা, সঙ্গী খুঁজতে এসেছেন তরুণ-তরুণীরা

বীরগঞ্জে জমেছে বউ মেলা, সঙ্গী খুঁজতে এসেছেন তরুণ-তরুণীরা