ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে নারীর মৃত্যু

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত দুটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে কমলা (৪৮) নামের এক নারী মারা গেছেন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল এলাকায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ শিমরাইল থেকে ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশাযোগে ওই নারী, তাঁর মেয়ে ও দুই নাতনিকে নিয়ে কাঁচপুরের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সামনে পৌঁছালে হঠাৎ কাঁচপুর থেকে শিমরাইলের উদ্দেশে আসা আরও একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই নারী অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে যান। তখন ঢাকামুখী লেনে একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (টিআই) জুলহাস উদ্দিন বলেন, ‘এসব অটোরিকশার বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিত মামলা করছি। তারপরও তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহাসড়কে চলাচল করে। দুর্ঘটনায় ট্রাকটি আটক রয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলের বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ শিকারের সময় ১৩ জন রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন আরাকান আর্মি। গতকাল মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অদূরে বঙ্গোপসাগরে এ ঘটনা ঘটে।
জুলাইসহ দেশের সব গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান ও আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজশাহীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী মহানগরের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
ডেমরার বাসিন্দাদের ভাষ্য, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ভিত্তিতে ডেমরা-রামপুরা-হাতিরঝিল সংযোগ সড়কটির জন্য ২০১৯ সালে অধিগ্রহণ করা ৬২ একর জমিতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব। কিন্তু ডেমরার কামাড়গোপ, পূর্ব-দক্ষিণ, রাজাখালী, নড়াইবাগ ও দেইল্যা এলাকা এক্সপ্রেসওয়ের...
রাজধানীর ধোলাইপাড়ে একটি চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি:
কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলের বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ শিকারের সময় ১৩ জন রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন আরাকান আর্মি।
গতকাল মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অদূরে বঙ্গোপসাগরে এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ পৌরসভা কায়ুকখালী বোট মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ
সাজেদ আহমেদ বলেন, ‘সকালে সাগরে মাছ ধরার সময় দুটি ট্রলারে থাকা জেলেদের ওপর স্পিডবোটযোগে হামলা চালায় আরাকান আর্মির সশস্ত্র সদস্যরা। তারা অস্ত্রের মুখে জেলেদের জিম্মি করে নিয়ে যায়। পরে স্থানীয় অন্যান্য জেলেদের মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছি।’
টেকনাফ পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা মো. আরমানের মালিকানাধীন একটি ট্রলারসহ অন্তত ৬ জন রোহিঙ্গা জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। অপর ট্রলারের মালিকের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।
এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, ‘ট্রলার মালিকদের কাছ থেকে আমরা জেলেদের আটকের খবর পেয়েছি। বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো হয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জুলাইসহ দেশের সব গণহত্যার বিচার, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া ও আওয়ামী লীগের নাশকতা সৃষ্টির প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজশাহীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজশাহী মহানগরের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
বিক্ষোভ-মিছিলে প্রধান অতিথি ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ফাউন্ডেশন সম্পাদক আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া।
উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর সভাপতি মো. শামিম উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ও রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, রাজশাহী জেলা (পূর্ব) সভাপতি রুবেল আলী, রাজশাহী জেলা (পশ্চিম) সভাপতি মো. রেজওয়ান প্রমুখ।
সঞ্চালনা করেন রাজশাহী মহানগর সেক্রেটারি ইমরান নাজির।
মিছিল শেষে সমাবেশে বক্তারা বলেন, জুলাইসহ দেশের বিভিন্ন সময় সংঘটিত সব গণহত্যার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জুলাই সনদকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া এবং নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নাশকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা
রাজধানীর রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা এক্সপ্রেসওয়ে হাতিরঝিলের সঙ্গে সংযোগ করে নির্মাণের লক্ষ্যে নতুন করে ২৮ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ডেমরার স্থানীয় বাসিন্দারা।
গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা জেলা প্রশাসন থেকে জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত নোটিশ পাওয়ার পর তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
ডেমরার বাসিন্দাদের ভাষ্য, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ভিত্তিতে ডেমরা-রামপুরা-হাতিরঝিল সংযোগ সড়কটির জন্য ২০১৯ সালে অধিগ্রহণ করা ৬২ একর জমিতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব। কিন্তু ডেমরার কামাড়গোপ, পূর্ব-দক্ষিণ, রাজাখালী, নড়াইবাগ ও দেইল্যা এলাকা এক্সপ্রেসওয়ের জন্য অন্যায়ভাবে অধিগ্রহণ করতে চাচ্ছে সড়ক বিভাগ ও জেলা প্রশাসন। এ সমস্যার সমাধান না হলে জমি অধিগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। তা ছাড়া প্রস্তাবিত ওই ২৮ একর জমিতে তৈরি পোশাক কারখানা, কলকারখানা, স্কুল-কলেজসহ বেশ কয়েকটি ভবন ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এ বিষয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা রিফাতুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি আমার নলেজে আছে। আমরা এর আগে দুইটা নোটিশ দিয়েছিলাম। তবে গতকাল যে নোটিশ দিয়েছি, তা ৮ ধারায় চূড়ান্ত নোটিশ। এখন তাদের জমির মূল্য সরকার পরিশোধ করবে বলে নোটিশে বলা আছে।’
রিফাতুল ইসলাম আরও বলেন, ‘এ বিষয়ে স্থানীয়দের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অভিযোগ পাইনি। সরকার সারা দেশে যেভাবে জমি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা সেভাবেই জমির মালিকদের নোটিশ দিয়েছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর ধোলাইপাড়ে একটি চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, বাসে আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার বলেন, ‘খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। আগুনের প্রকৃত কারণ এখনো জানা যায়নি। বাসে থাকা কোনো ব্যক্তি আহত হয়নি।’
উল্লেখ্য, কয়েক দিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে এবং বিভিন্ন যাত্রীবাহী বাসেও আগুন দিচ্ছে।
ডিএমপির তথ্যানুসারে, ঢাকায় ১ থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫টি স্থানে ১৭টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। তবে কোথাও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
