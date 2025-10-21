Ajker Patrika
আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল: রাজধানীতে সারা দিনে ১৩১ জন গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল: রাজধানীতে সারা দিনে ১৩১ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ১৩১ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

ডিএমপির ক্রাইম কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল বিভাগ সূত্রে জানা যায়, আজ সারা দিন রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ১৩১ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা ডিএমপির বিভিন্ন থানা-পুলিশ।

এর মধ্যে উত্তরা পূর্ব থানা-পুলিশ ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছয়, উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশ দুই, গুলশান থানা-পুলিশ ২৪, খিলক্ষেত থানা-পুলিশ চার, ক্যান্টনমেন্ট থানা-পুলিশ তিন, ধানমন্ডি থানা-পুলিশ ছয়, নিউমার্কেট থানা-পুলিশ ছয়, শাহবাগ থানা-পুলিশ তিন, মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ আট, হাতিরঝিল থানা-পুলিশ এক, পল্টন থানা-পুলিশ ছয়, মতিঝিল থানা-পুলিশ ৪০ ও ডিবি, ওয়ারী ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়: ঢাকা জেলারাজধানীডিএমপিঢাকা বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
খাগড়াছড়িতে ড্রেন থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
খাগড়াছড়ি শহরের একটি ড্রেন থেকে জীবিত এক ছেলে নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে নবজাতকটিকে সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল সোমবার রাতে পূর্ব শান্তিনগর এলাকায় ড্রেন থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে খাগড়াছড়ি সদর আধুনিক হাসপাতালের আরএমও রিপল বাপ্পি চাকমা বলেন, বাচ্চাটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই সুস্থ রয়েছে। ঘটনাটি সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসে জানানো হলে তারা পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে ড্রেনের মধ্যে এক নবজাতককে পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।  

এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে পূর্ব শান্তিনগরের রাজু বোর্ডিং পেছনে একটি ড্রেন থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

বিষয়: খাগড়াছড়িনবজাতকপুলিশহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজসহ স্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সাবেক চিফ হুইপ ও পটুয়াখালী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ, তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা সুলতানা ও ছেলে রায়হান সাকিবের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে দুদকের অনুমোদনক্রমে পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে মামলাগুলো করেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন ও সরকারি পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে কমিশনের অনুমোদন নিয়ে পৃথকভাবে মামলাগুলো রুজু করা হয়।

দুদকের পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহম্মেদ বলেন, অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করেছেন এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। তদন্ত শেষে আদালতের নির্দেশক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়: দুর্নীতিপটুয়াখালীমামলাসংসদ সদস্যবরিশাল বিভাগদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)জেলার খবর
বিমানবন্দরে আগুন নেভানোর কাজ করে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন আনসার সদস্য

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করা এক আনসার সদস্য সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের দিনই গত শনিবার (১৮ অক্টোবর) ব্যারাকে ফেরার পথে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিমানবন্দরের র‍্যাব-১-এর কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বিপুল মিয়ার বাড়ি কুড়িগ্রামে। তিনি বাংলাদেশ আনসারের এপিসি পদে কর্মরত ছিলেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেওয়ার পর ফেরার পথে রাস্তা পার হতে গিয়ে অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

এদিকে বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণের সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পাঁচজনসহ মোট ২৯ জন আহত হন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

গতকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) ডিএমপির বিমানবন্দর জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পহন চাকমা ও আনসারের ঢাকা মহানগর উত্তর জোন কমান্ডার ডেপুটি ডাইরেক্টর (ডিডি) গোলাম মাওলা তুহিন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিমানবন্দর জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পহন চাকমা বলেন, ‘বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ৫, আনসারের ২০, পুলিশের ১, ডিএইচএল কুরিয়ার সার্ভিসের ১ এবং ২ জন স্বেচ্ছাসেবকসহ ২৯ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে, ১৩ জনকে সিএমএইচে এবং ৩ জনকে উইমেন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডে কেউ নিহত হননি এবং এখন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় কেউ মারা যাননি।’

অন্যদিকে আনসারের ঢাকা মহানগর উত্তরের জোন কমান্ডার ডিডি গোলাম মাওলা তুহিন বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের দিন আমাদের সব আনসার সদস্য বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই সময় এপিসি বিপুল মিয়াও ডিউটি করেছেন। বিমানবন্দর থেকে ডিউটি করে ফেরা পথে রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ির ধাক্কায় তিনি মারা যান।’

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ডিডি তুহিন বলেন, ‘বিপুলের পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। তাঁদের পরিবারের কেউ মামলা করতে রাজি ছিলেন না। তাই মামলা করা হয়নি।’

ডিডি বলেন, ‘বিআরটি উড়ালসড়ক থেকে নামার ঢালু জায়গায় বিপুল সড়ক দুর্ঘটনার স্বীকার হোন। সেখান দিয়ে রাস্তা পারাপার ঠিক নয়। কারণ সেখানে দ্রুতগতিতে মহাসড়কে গাড়ি চলাচল করে। না হলে আমরাই ব্যবস্থা নিতাম। কোনো ছাড় দিতাম না।’

নিহত আনসারের এপিসি বিপুলের সহকর্মীরা বলেন, বিপুল মিয়া কার্গো ভিলেজে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে রাত ১০টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন। পরে রাতে খাবারের জন্য ব্যারাকে যাওয়ার পথে অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে খবর পেয়ে বিপুলের লাশ উদ্ধার করে কুড়িগ্রামে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়: ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবরশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
হাতিয়ায় দুই টন ইলিশ জব্দ, ৪৬ জেলে আটক

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করেছে মৎস্য বিভাগ। এ সময় ৫টি ট্রলারসহ ৪৬ জন জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে প্রায় দুই টন ইলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলাউদ্দিন জব্দ মাছগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করেন।

এর আগে সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের ভাসানচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। অভিযানে সহযোগিতা করে নৌ পুলিশের একটি দল।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লক্ষ্মীপুরের কমলনগর থেকে আসা ৫টি ট্রলারে থাকা জেলেরা বঙ্গোপসাগরের ভাসানচর এলাকায় মাছ ধরছিলেন। এমন খবর পেয়ে সোমবার দিবাগত রাতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে ভাসানচর এলাকায় মাছ ধরা অবস্থায় পাঁচটি ট্রলারসহ ৪৬ জন জেলেকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের ট্রলারগুলো থেকে দুই টন ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জব্দ মাছগুলো বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করেন। পরে আটক জেলেদের মধ্যে ৪১ জনকে ২ হাজার টাকা করে ৮২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন জানান, নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন ও নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়: নোয়াখালীহাতিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
