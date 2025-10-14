Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ছাত্রদল নেতাসহ নিহত ২

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন আহমেদ রোমান (২৮) ও মুজিবুল হক দুর্জয় (২৫)। আহমেদ রোমান শিবচর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা গেছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সোয়া ৯টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে অপরজন মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে মোটরসাইকেলে ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। মোটরসাইকেলটি আবদুল্লাহপুর থেকে কিছুদূর এগোতেই একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক জানান, নিহতের স্বজনেরা লাশের জন্য এসেছে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়নি। ঘাতক ড্রাইভার ও কাভার্ড ভ্যানটি চিহ্নিত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

শিবচর থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ খান জানিয়েছেন, নিহত দুই যুবক তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রদল নেতা।

বিষয়:

ঢাকা জেলাছাত্রদলঢাকা বিভাগনিহতঢাকাকেরানীগঞ্জজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে স্বাক্ষর করবেন যাঁরা

যোগী আদিত্যনাথ অনুপ্রবেশকারী, ফেরত পাঠানো হোক তাঁকে: অখিলেশ যাদব

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে বেরোবিতে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, আহত অন্তত ৩

জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়ে বেরোবিতে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, আহত অন্তত ৩

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ছাত্রদল নেতাসহ নিহত ২

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ছাত্রদল নেতাসহ নিহত ২

পদ্মা-মেঘনায় মা ইলিশ শিকার করায় ৪৫ জেলে আটক

পদ্মা-মেঘনায় মা ইলিশ শিকার করায় ৪৫ জেলে আটক

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার