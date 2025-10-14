ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ছাত্রদল নেতাসহ নিহত ২

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন আহমেদ রোমান (২৮) ও মুজিবুল হক দুর্জয় (২৫)। আহমেদ রোমান শিবচর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা গেছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সোয়া ৯টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে অপরজন মারা যান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে মোটরসাইকেলে ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। মোটরসাইকেলটি আবদুল্লাহপুর থেকে কিছুদূর এগোতেই একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক জানান, নিহতের স্বজনেরা লাশের জন্য এসেছে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়নি। ঘাতক ড্রাইভার ও কাভার্ড ভ্যানটি চিহ্নিত ও আটকের চেষ্টা চলছে।
শিবচর থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ খান জানিয়েছেন, নিহত দুই যুবক তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রদল নেতা।
ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন আহমেদ রোমান (২৮) ও মুজিবুল হক দুর্জয় (২৫)। আহমেদ রোমান শিবচর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা গেছে।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সোয়া ৯টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে অপরজন মারা যান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে মোটরসাইকেলে ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। মোটরসাইকেলটি আবদুল্লাহপুর থেকে কিছুদূর এগোতেই একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক জানান, নিহতের স্বজনেরা লাশের জন্য এসেছে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়নি। ঘাতক ড্রাইভার ও কাভার্ড ভ্যানটি চিহ্নিত ও আটকের চেষ্টা চলছে।
শিবচর থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ খান জানিয়েছেন, নিহত দুই যুবক তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রদল নেতা।
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তিন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ ভাঙচুর করেছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত তিন শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে একজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পদ্মা-মেঘনার অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ শিকারের অপরাধে ৪৫ জেলেকে আটক করেছে টাস্কফোর্স। আটক জেলেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক যুব মহিলা লীগ নেত্রী সারমিন মৌসুমি কেকার লাশ শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার রাত ৯টার দিকে বরিশাল নগরীর সদর রোডের অশ্বিনী কুমার হলের সামনের একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
পদত্যাগপত্রে ফিরোজ আলমগীর দলের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অবস্থান নিয়ে অসন্তুষ্টের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, ‘সম্প্রতি এনসিপির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দলে নেওয়ার বিষয়ে দলের অবস্থান আমার ব্যক্তিগত আদর্শ ও মূল্যবোধের...২ ঘণ্টা আগে