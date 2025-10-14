মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে আগুন লাগা সেই রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ লাইসেন্স কোনোটিই ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী।
সেখানে কোনো ধরনের অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না জানিয়ে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এই গার্মেন্টস অথবা কেমিক্যাল গোডাউনের কোনো ধরনের ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না এবং কোনো লাইসেন্সও ছিল না।
স্থানীয় শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেও গার্মেন্টসটির নাম জানা যায়নি বলেও জানান তিনি।
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে আগুন লাগা সেই রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ লাইসেন্স কোনোটিই ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী।
সেখানে কোনো ধরনের অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না জানিয়ে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এই গার্মেন্টস অথবা কেমিক্যাল গোডাউনের কোনো ধরনের ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না এবং কোনো লাইসেন্সও ছিল না।
স্থানীয় শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেও গার্মেন্টসটির নাম জানা যায়নি বলেও জানান তিনি।
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তে ল্যান্ডমাইন ও বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করেছে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রামু সেনাসদর থেকে আসা বোমা নিষ্ক্রিকারী বিশেষজ্ঞ দল এ কাজ করে। আজ সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঘুমধুম সীমান্তে দায়িত্বরত ৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল এম খাইরুল...২ মিনিট আগে
বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির নতুন নেতৃত্ব ঠিক করে দেওয়া হলো কেন্দ্র থেকে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন কমিটির তিনজনই বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গেছে।৩১ মিনিট আগে
সৌদি আরবের মরুভূমিতে মাদারীপুরের এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ পাওয়া গেছে বলে খবর মিলেছে। সবুজ মাতুব্বর (২৪) নামের প্রবাসী ওই যুবকের বাড়ি মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার মানিকপুর এলাকায়।৩৮ মিনিট আগে
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে বিস্ফোরণটি হয়েছে, তাতে যে সাদা ধোঁয়া বা টক্সিক গ্যাস উৎপন্ন হয়েছিল, তা অত্যন্ত বিষাক্ত। আগুন লাগার প্রথম দিকেই ফ্ল্যাশ ওভার হয়েছিল এবং আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষাক্ত গ্যাসের কারণে আকস্মিকভাবেই হয়তো নিহত ব্যক্ত১ ঘণ্টা আগে