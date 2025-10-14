Ajker Patrika
মিরপুরে রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানার কোনোটিরই লাইসেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মিরপুরে আগুন লাগার ঘটনায় লাশ উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে আগুন লাগা সেই রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ লাইসেন্স কোনোটিই ছিল না বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী। ‎

সেখানে কোনো ধরনের অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না জানিয়ে তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, এই গার্মেন্টস অথবা কেমিক্যাল গোডাউনের কোনো ধরনের ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না এবং কোনো লাইসেন্সও ছিল না।

‎স্থানীয় শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেও গার্মেন্টসটির নাম জানা যায়নি বলেও জানান তিনি। ‎

বিষয়:

ঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগকারখানাঢাকাফায়ার সার্ভিস
