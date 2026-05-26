Ajker Patrika
ঢাকা

ঈদে ১২ ঘণ্টার আগেই কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ করবে ডিএনসিসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদে ১২ ঘণ্টার আগেই কোরবানির পশুর বর্জ্য অপসারণ করবে ডিএনসিসি
ডিএনসিসি নগর ভবনে আয়োজিত কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে রাজধানীতে কোরবানির পশুর বর্জ্য দ্রুত অপসারণে ব্যাপক প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। সংস্থাটি জানিয়েছে, ঈদের দিন ১২ ঘণ্টার আগেই কোরবানির বর্জ্য অপসারণের লক্ষ্য নিয়ে ১৬ হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও সাড়ে ৭ শতাধিক বর্জ্যবাহী যান মাঠে কাজ করবে।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে ডিএনসিসি নগর ভবনে আয়োজিত কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেন ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম।

সভায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কোরবানির পশুর হাট, চামড়া ব্যবস্থাপনা, যানজট নিরসন ও বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম সমন্বয়ে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই নির্দেশনার আলোকে সিটি করপোরেশনগুলোকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ডিএনসিসির প্রস্তুতি সন্তোষজনক এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই নগরবাসী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ পাবে বলে তিনি আশাবাদী।

ডিএনসিসি প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান বলেন, সরকারের নির্ধারিত সময়ের আগেই কোরবানির বর্জ্য অপসারণে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বর্জ্য দ্রুত অপসারণের জন্য আমিনবাজার ল্যান্ডফিলে নতুন সংযোগ সড়ক, প্ল্যাটফর্ম ও ট্রেঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ডিজিটাল ওয়েব্রিজের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ট্রিপ মনিটরিং চালু রাখা হয়েছে।

ডিএনসিসি জানিয়েছে, নগরবাসীর মধ্যে ইতিমধ্যে ১৬ লাখ ৩০ হাজার পলিব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩ হাজার ৬০০ বস্তা ব্লিচিং পাউডার, ১ হাজার ৩৪৮ ক্যান ফিনাইল ও ৩ হাজার ৯০০ ক্যান স্যাভলন সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে কোরবানির পর দ্রুত জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

জনসচেতনতা বাড়াতে মাইকিং, ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রচারণা, ৫০ হাজার লিফলেট বিতরণ ও এসএমএস প্রচারণা চালানো হচ্ছে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। এ ছাড়া মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে জুমার খুতবায় পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

সভায় ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগকোরবানিবর্জ্য অপসারণপশুর চামড়াপরিচ্ছন্নতাকর্মীডিএনসিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত