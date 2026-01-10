Ajker Patrika

গুলিস্তানে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর গুলিস্তানে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সালেহা বেগম (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গুলিস্তানের গোলাপশাহ মাজারের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পল্টন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মমিন বলেন, সালেহা বেগম গোলাপশাহ মাজার এলাকায় ভাসমান থাকতেন। সকালে মাজারের কাছে রাস্তা পারাপারের সময় দোহার-নবাবগঞ্জ এক্সপ্রেস বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। সেখান থেকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে বেলা পৌনে ১টার দিকে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আব্দুল মমিন জানান, ঘটনার পরপরই বাসটি জব্দ করা হয়। তবে এর চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। নিহত সালেহার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

বৃদ্ধাশ্রমবাসঢাকা জেলাদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসড়কসড়ক দুর্ঘটনাঢাকাগুলিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

সম্পর্কিত

গুলিস্তানে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

গুলিস্তানে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

জুলাই অভ্যুত্থানে ‘গণহত্যা’ সমর্থনের অভিযোগে চবির আইন বিভাগের শিক্ষক আটক

জুলাই অভ্যুত্থানে ‘গণহত্যা’ সমর্থনের অভিযোগে চবির আইন বিভাগের শিক্ষক আটক

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ৪৮

অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ৪৮

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার