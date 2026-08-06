Ajker Patrika
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জাফর ইকবাল, ঢাবির মাকসুদ কামালসহ আটজনের বিষয়ে প্রতিবেদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ০৫
জাফর ইকবাল, ঢাবির মাকসুদ কামালসহ আটজনের বিষয়ে প্রতিবেদন
অধ্যাপক জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক মাকসুদ কামাল। ফাইল ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মাকসুদ কামালসহ আটজনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।

আজ বৃহস্পতিবার গাজী এমএইচ তামিম প্রতিবেদন দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। প্রতিবেদনে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালের নামও রয়েছেন। এ ছাড়া প্রতিবেদনে আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দীনের নাম রয়েছে।

প্রসিকিউশন সূত্র বলেছে, এখন প্রসিকিউশন যাচাই-বাছাই করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ হিসেবে প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করবে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঅভিযোগবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
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