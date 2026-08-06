জাফর ইকবাল, ঢাবির মাকসুদ কামালসহ আটজনের বিষয়ে প্রতিবেদন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মাকসুদ কামালসহ আটজনের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের কাছে প্রতিবেদন দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা।
আজ বৃহস্পতিবার গাজী এমএইচ তামিম প্রতিবেদন দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। প্রতিবেদনে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালের নামও রয়েছেন। এ ছাড়া প্রতিবেদনে আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দীনের নাম রয়েছে।
প্রসিকিউশন সূত্র বলেছে, এখন প্রসিকিউশন যাচাই-বাছাই করে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ হিসেবে প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করবে।
ভৈরব-আশুগঞ্জ অংশের মেঘনা নদীতে সরকারি কনডেনসেট চুরি ও পাচারের অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, পাইপলাইন ও তেলবাহী জাহাজ থেকে চুরি করে তেল সংগ্রহ করে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ।১ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুরে চুরির অপবাদ দিয়ে এক তরুণী ও তার দুই ভাই-বোনকে আটকে রেখে নির্যাতন, গাছে বেঁধে মারধর এবং তরুণীর চুল কেটে জুতার মালা পরানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ; ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে।৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জামালপুর কমিউটার ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে জামালপুরের যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল আবারও শুরু হয়।২১ মিনিট আগে
দিনাজপুর সদরে একটি কালভার্টের নিচ থেকে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়ন রামডুবি বাজারের পূর্ব পাশের এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার হয়।২২ মিনিট আগে