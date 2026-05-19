Ajker Patrika
ঝালকাঠি

কলেজের অধ্যক্ষের ঘুষিতে ভাঙল কম্পিউটার অপারেটরের দাঁত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
কলেজের অধ্যক্ষের ঘুষিতে ভাঙল কম্পিউটার অপারেটরের দাঁত
মো. ওয়াহিদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির নলছিটিতে একটি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের এক কম্পিউটার অপারেটরকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত কর্মচারীর দুটি দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (১৮ মে) সকালে উপজেলার কাঠিপাড়া এলাকার প্যালেস্টাইন টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজে এ ঘটনা ঘটে।

আহত কম্পিউটার অপারেটর মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, গত বছরের কোরবানির ঈদের পর কলেজের অধ্যক্ষ মো. হাফিজুর রহমান তাঁর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ধার নেন। পরে কয়েক মাস ঘোরানোর পর সম্প্রতি সেই টাকা পরিশোধ করেন। বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের অন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনা হলে অধ্যক্ষ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন।

ওয়াহিদুজ্জামান আরও জানান, গতকাল সকালে অধ্যক্ষ তাঁকে কলেজের অফিসের কক্ষে ডেকে নেন। সেখানে টাকা ধার নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে অধ্যক্ষ উত্তেজিত হয়ে তাঁকে ঘুষি মারেন। এতে তাঁর মুখে গুরুতর আঘাত লাগে এবং দুটি দাঁত ভেঙে যায়। পরে সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ‘উত্তেজনার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি নিয়ে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।’

এ বিষয়ে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এস এম সুলতান মাহমুদের মোবাইল ফোনে কল দিলেও পাওয়া যায়নি।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মারধরঝালকাঠিঅভিযোগবরিশাল বিভাগনলছিটিকলেজজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

মার্কিন বাহিনীতে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: কংগ্রেসকে পেন্টাগন

ভুলবশত ৩টি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে কুয়েত: মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার