নারায়ণগঞ্জে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক নিহত

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে একটি বাসের ধাক্কায় আব্দুল কুদ্দুস (৩৫) নামের এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে মহাসড়কের ঢাকা অভিমুখী লেনের ১০ তলা বিল্ডিং এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল কুদ্দুস শরিয়তপুর জেলার আব্দুল উকিলের ছেলে।
জানা যায়, দ্রুত গতিতে আসা একটি বাস মহাসড়কের ১০ তলা বিল্ডিং এলাকায় পারাপারের সময় অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশা চালক আব্দুল কুদ্দুস ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং নিহতের অটোরিকশাটি হেফাজতে নিয়েছে। ঘাতক বাসটি এখনো জব্দ করা সম্ভব না হলেও, সেটি শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে একটি বাসের ধাক্কায় আব্দুল কুদ্দুস (৩৫) নামের এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে মহাসড়কের ঢাকা অভিমুখী লেনের ১০ তলা বিল্ডিং এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল কুদ্দুস শরিয়তপুর জেলার আব্দুল উকিলের ছেলে।
জানা যায়, দ্রুত গতিতে আসা একটি বাস মহাসড়কের ১০ তলা বিল্ডিং এলাকায় পারাপারের সময় অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশা চালক আব্দুল কুদ্দুস ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।
শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং নিহতের অটোরিকশাটি হেফাজতে নিয়েছে। ঘাতক বাসটি এখনো জব্দ করা সম্ভব না হলেও, সেটি শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
বিস্ফোরক-সংকটের কারণে চার দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনিতে পুনরায় পাথর উত্তোলন শুরু হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর থেকে খনিতে পাথর উত্তোলন শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানির (এমজিএমসিএল) মহাব্যবস্থাপক (ইউজিও অ্যান্ড এম)...৩৬ মিনিট আগে
নানা কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন করেছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)। সকাল সাড়ে ৯টায় জাতীয় পতাকা ও রুয়েটের পতাকা উত্তোলনসহ বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দিবসটির উদ্বোধন করা হয়। এরপর একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে রুয়েটের শহীদ শিক্ষার্থীদের কবর জিয়ারত করা হয় এব৪১ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় ট্রেনের ধাক্কায় তাসলিমা নামে দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহত শিশুটি নাচোল উপজেলার কসবা ইউনিয়নের যাদুপুর গ্রামের মশিউর রহমানের মেয়ে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুল হক ভূঁইয়াকে বেলা ২টার মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়াসহ ছয় দফা দাবি আদায়ে আলটিমেটাম দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ক্যাম্পাসের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমতলায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি এ এইচ এম হিমেল...১ ঘণ্টা আগে