নারায়ণগঞ্জে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক নিহত

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে একটি বাসের ধাক্কায় আব্দুল কুদ্দুস (৩৫) নামের এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে মহাসড়কের ঢাকা অভিমুখী লেনের ১০ তলা বিল্ডিং এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল কুদ্দুস শরিয়তপুর জেলার আব্দুল উকিলের ছেলে।

জানা যায়, দ্রুত গতিতে আসা একটি বাস মহাসড়কের ১০ তলা বিল্ডিং এলাকায় পারাপারের সময় অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশা চালক আব্দুল কুদ্দুস ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে এবং নিহতের অটোরিকশাটি হেফাজতে নিয়েছে। ঘাতক বাসটি এখনো জব্দ করা সম্ভব না হলেও, সেটি শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জবাসঅটোরিকশাঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবর
