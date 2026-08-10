Ajker Patrika
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ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে জনবল নিয়োগ নিয়ে অপপ্রচার, থানায় জিডি করলেন ইউএনও

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে জনবল নিয়োগ নিয়ে অপপ্রচার, থানায় জিডি করলেন ইউএনও
নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের নগরকান্দায় ফ্যামিলি কার্ড প্রদান কার্যক্রমের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরিন।

আজ সোমবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নগরকান্দা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসুল সামদানী আজাদ। তিনি জানান, রোববার বিকেলে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরিন।

এতে অভিযুক্তরা হলেন, উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের বাশাঁগাড়ী গ্রামের লাল মিয়া ফকিরের ছেলে ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিন কবিরুল ইসলাম এবং তালমা ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ ওয়াদুদ মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনসহ অজ্ঞাত ব্যক্তিরা।

থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি পরস্পর যোগসাজশে পরিকল্পিতভাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে বিভিন্ন উসকানিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। একই সঙ্গে ফলাফল প্রকাশের আগেই ফলাফলের নমুনা প্রকাশ করে জনসাধারণকে উত্তেজিত করা হচ্ছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সংশ্লিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। এতে সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে নগরকান্দা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) রাসুল সামদানী আজাদ বলেন, লিখিত অভিযোগটি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত (জিডি) ভুক্ত করা হয়েছে। এটি তদন্তাধীন আছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরিন বলেন, মো. কবিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও অজ্ঞাত ব্যক্তিরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছেন। অভিযোগে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম ও সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে তাদের বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগফরিদপুরপ্রতারণানগরকান্দাঢাকা বিভাগহোয়াটসঅ্যাপইউএনওজিডিফ্যামিলি কার্ড
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