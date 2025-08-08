ড্যাবের নির্বাচন কাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছয় বছরের বেশি সময় পর বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল শনিবার।
প্রায় ৩ হাজার ১৩১ জন ভোটারের অংশগ্রহণে এদিন বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের কাউন্সিলে সদ্য সাবেক সভাপতি ডা. হারুন-ডা. শাকিল এবং সাবেক সভাপতি ডা. আজিজ-ডা. শাকুরের নেতৃত্বে পৃথক প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। শীর্ষ পাঁচটি পদের বিপরীতে এই দুই প্যানেলের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।
উভয় প্যানেলই নির্বাচনী ইশতেহারে ফ্যাসিবাদমুক্ত ড্যাব গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচন ঘিরে এরই মধ্যে উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা প্রচার শেষ করেছেন।
গত ২৫ জুলাই ড্যাবের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়।
ছয় বছরের বেশি সময় পর বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল শনিবার।
প্রায় ৩ হাজার ১৩১ জন ভোটারের অংশগ্রহণে এদিন বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের কাউন্সিলে সদ্য সাবেক সভাপতি ডা. হারুন-ডা. শাকিল এবং সাবেক সভাপতি ডা. আজিজ-ডা. শাকুরের নেতৃত্বে পৃথক প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। শীর্ষ পাঁচটি পদের বিপরীতে এই দুই প্যানেলের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।
উভয় প্যানেলই নির্বাচনী ইশতেহারে ফ্যাসিবাদমুক্ত ড্যাব গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচন ঘিরে এরই মধ্যে উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা প্রচার শেষ করেছেন।
গত ২৫ জুলাই ড্যাবের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়।
২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট। ঠাকুরগাঁও পুলিশ লাইনস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তাল। প্রধান শিক্ষক ভবেশ চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাস্তায় নেমে আসে তারা। পরদিন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গভর্নিং বডি তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করে।৩ মিনিট আগে
ঢাকার ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে কালামপুর আদর্শ গ্রামে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিত্যক্ত একটি কোয়ার্টারের জানালার গ্রিল ভেঙে রোগীদের জন্য রক্ষিত তিনটি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও দুটি মাদুর (ম্যাটস) চুরি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চুরির বিষয়টি টের পেয়ে থানা-পুলিশকে জানায়।১৯ মিনিট আগে
জামালপুরের ইসলামপুরে মোটরসাইকেল চুরির মামলার আসামিকে থানা থেকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। অপরদিকে মব সৃষ্টি করে ওই আসামিকে নিজের বসতঘরে মারধরের অভিযোগে মামলার বাদীকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে