Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ড্যাবের নির্বাচন কাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ড্যাবের নির্বাচন কাল

ছয় বছরের বেশি সময় পর বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল শনিবার।

প্রায় ৩ হাজার ১৩১ জন ভোটারের অংশগ্রহণে এদিন বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের কাউন্সিলে সদ্য সাবেক সভাপতি ডা. হারুন-ডা. শাকিল এবং সাবেক সভাপতি ডা. আজিজ-ডা. শাকুরের নেতৃত্বে পৃথক প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। শীর্ষ পাঁচটি পদের বিপরীতে এই দুই প্যানেলের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

উভয় প্যানেলই নির্বাচনী ইশতেহারে ফ্যাসিবাদমুক্ত ড্যাব গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। নির্বাচন ঘিরে এরই মধ্যে উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা প্রচার শেষ করেছেন।

গত ২৫ জুলাই ড্যাবের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়।

বিষয়:

বিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনির্বাচনঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতে পোশাকের অর্ডার স্থগিত করছে মার্কিন ক্রেতারা, বাংলাদেশ-ভিয়েতনামে কারখানা স্থানান্তরের পরামর্শ

ডোপ টেস্টে পজিটিভ, চবিতে শিক্ষকতা থেকে বাদ দুই প্রার্থী

পাহাড়সম প্রত্যাশার পথে ভুল আর বাধা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

পুলিশের তিন পদে অতিরিক্ত: তিনজনে একজন বাড়তি

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ট্রেনের কেবিনের বালিশ, চাদর, কম্বলের ভাড়া দ্বিগুণ করার চিন্তা

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

ইরানে সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা জানত রাশিয়া, তেহরানে বিতর্ক তুঙ্গে

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

সম্পর্কিত

জোর করে শিক্ষকের পদত্যাগ, বছরজুড়ে আছেন খেয়ে না খেয়ে

জোর করে শিক্ষকের পদত্যাগ, বছরজুড়ে আছেন খেয়ে না খেয়ে

ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদপানে দুজনের মৃত্যু

হাসপাতালের জানালা ভেঙে অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি, আটক ৩

হাসপাতালের জানালা ভেঙে অক্সিজেন সিলিন্ডার চুরি, আটক ৩

ড্যাবের নির্বাচন কাল

ড্যাবের নির্বাচন কাল