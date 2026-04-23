Ajker Patrika
ঢাকা

মহাখালীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটওভার ব্রিজে বাসের ধাক্কা, নিহত ২

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ০৫
মহাখালীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটওভার ব্রিজে বাসের ধাক্কা, নিহত ২
‘ভূঁইয়া পরিবহন’ নামে একটি বাস হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের ফুটওভার ব্রিজে আঘাত হানে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মহাখালীতে সেতু ভবনের সামনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস ফুটওভার ব্রিজে ধাক্কা দিয়েছে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়েছেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তবে পুলিশ বলছে, নিহত দুজনই সিটি করপোরেশনের শ্রমিক।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিকেলে মহাখালী থেকে গাজীপুরগামী ‘ভুঁইয়া পরিবহন’-এর একটি বাসে তৃতীয় লিঙ্গের কিছু ব্যক্তি উঠতে চাইলে চালক ও বাসের হেলপার বাধা দেয়। হাতাহাতির একপর্যায়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা ফুটওভার ব্রিজে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় সড়কে আগে থেকে কাজ করা সিটি করপোরেশনের দুই শ্রমিক বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান।

বনানী থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম বাস দুর্ঘটনায় দুজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাসটি সরিয়ে নিয়েছে এবং বর্তমানে ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

বাসরাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতসেতুসড়ক দুর্ঘটনামহাখালী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

ভোলায় অতিরিক্ত মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রি করায় একজন আটক

ভোলায় অতিরিক্ত মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রি করায় একজন আটক

সিরাজগঞ্জে পিকআপ থেকে ২৪২০ লিটার পেট্রল জব্দ, ২ জনকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জে পিকআপ থেকে ২৪২০ লিটার পেট্রল জব্দ, ২ জনকে জরিমানা

অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড

অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড