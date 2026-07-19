Ajker Patrika
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সদরঘাটে লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলারডুবি, প্রাণে বাঁচলেন ৮ জন, নিখোঁজ ২

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ জুলাই ২০২৬, ১২: ৫৪
সদরঘাটে লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলারডুবি, প্রাণে বাঁচলেন ৮ জন, নিখোঁজ ২
পুরান ঢাকায় সদরঘাটে সুন্দরবন-১২ লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলারডুবির পর উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা। ছবি: সংগৃহীত

পুরান ঢাকায় সদরঘাটের শ্যামবাজার ঘাট এলাকায় বরিশাল থেকে ঢাকাগামী সুন্দরবন-১২ লঞ্চের ধাক্কায় একটি নতুন ট্রলার ডুবে গেছে। এ ঘটনায় ট্রলারে থাকা ১০ আরোহীর মধ্যে ৮ জন প্রাণে রক্ষা পেলেও ২ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সদরঘাট নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহাগ রানা জানান, গাজীপুরের কড্ডাবাজার থেকে তৈরি সম্পূর্ণ নতুন ট্রলারটি কুমিল্লার মুরাদনগর নেওয়া হচ্ছিল। সদরঘাট এলাকায় পৌঁছালে ট্রলারটির প্রপেলার কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে যায়। এতে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে ট্রলারটি নদীর মধ্যে স্থির হয়ে পড়ে। এ সময় বরিশাল থেকে ঢাকাগামী সুন্দরবন-১২ লঞ্চটি ট্রলারটিকে ধাক্কা দিলে সেটি ডুবে যায়।

পুরান ঢাকায় সদরঘাটে সুন্দরবন-১২ লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলারডুবির পর উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা। ছবি: সংগৃহীত
পুরান ঢাকায় সদরঘাটে সুন্দরবন-১২ লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলারডুবির পর উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা। ছবি: সংগৃহীত

এদিকে ট্রলারডুবির খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিসহ উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন বলেন, ট্রলারে থাকা ১০ জনের মধ্যে ৮ জন সাঁতরে বা অন্যভাবে তীরে উঠেছেন। নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে।

সর্বশেষ বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে জানা যায়, নিখোঁজ দুজনের সন্ধান মেলেনি। পাশাপাশি ডুবে যাওয়া ট্রলারটিও এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাসদরঘাটদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগট্রলারডুবিফায়ার সার্ভিসপুরান ঢাকা
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