কলাপাড়ায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে মারধরের অভিযোগ

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে সাইফুল ইসলাম নামের এক যুবককে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের চরচান্দুপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী সাইফুল ইসলাম (৩০) ওই গ্রামের বাচ্চু খলিফার ছেলে। তিনি বর্তমানে উপজেলার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চরচান্দুপাড়া গ্রামের সিপন (৪০) মোল্লা কয়েক দিন আগে সাইফুলের জমিতে গরু দিয়ে জোরপূর্বক ঘাস খাওয়ান। এতে সাইফুল বাধা দেন। এ থেকে বিরোধের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসাও হয়। পরে গতকাল শিপন মোল্লা, কাওসার শরীফসহ ১০-১২ জন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান সাইফুলকে। গ্রামের অন্য একটি জায়গায় নিয়ে তাঁকে ব্যাপক মারধর করে জখম করেন।
ভুক্তভোগীর মা ফিরোজা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মারধর করেছে। বাধা দিলে আমাকেও থাপ্পড় মেরে ফেলে দেয় এবং কানের দুল নিয়ে যায়। তারা চাকু দেখিয়ে হুমকি দিয়ে যায়।’
আহত সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘জমিতে ঘাস খাওয়ানোর বিষয় আপস-মীমাংসা হয়েছে। তবু তারা আমাকে ডেকে নিয়ে মারধর করল। এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’
এ ঘটনায় অভিযুক্ত সিপন মোল্লা বলেন, ‘ওখানে অনেক মানুষ উপস্থিত ছিল, সবাই যদি বলে তাহলে আমি দোষী। তবে, মারপিট দেখে আমি ছাড়াইতে গেছি।’
কলাপাড়া থানার পুলিশ উপপরিদর্শক জাকির হোসেন বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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