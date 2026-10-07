Ajker Patrika
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ঢাকা

যাত্রাবাড়ীতে ৩৪ লাখ টাকা ও মাদকসহ ২ কারবারি গ্রেপ্তার

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
যাত্রাবাড়ীতে ৩৪ লাখ টাকা ও মাদকসহ ২ কারবারি গ্রেপ্তার
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে এসআরবির অভিযানে জব্দ করা নগদ অর্থ, মাদকসহ সরঞ্জাম। ছবি: সংগৃহীত

‎‎রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে নগদ প্রায় ৩৪ লাখ টাকাসহ ২ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১০। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।

‎‎গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন—মো. হাসান (২৭) ও মো. রোহান ইসলাম (২২)।‎

‎এসআরবি-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, এসআরবি-১০ সিপিসি-১-এর যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি দল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪৩টি ইয়াবা এবং ২২ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া একটি বিয়ার ক্যান, মাদক বিক্রির নগদ ৩৩ লাখ ৮৬ হাজার ৭৩০ টাকা এবং ৪টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

‎‎এসআরবি আরও জানায়, গ্রেপ্তার দুইজন দীর্ঘদিন ধরে দেশের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অবৈধভাবে ইয়াবা, হেরোইনসহ বিভিন্ন মাদক সংগ্রহ করে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন।

বিষয়:

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