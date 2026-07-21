উত্তরায় ১১ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ২

রাজধানীর উত্তরার আব্দুল্লাহপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ হাজার ৮০০ পিচ ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ডিএমপির প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করে।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক ১২টা ৫ মিনিটে উত্তরা পশ্চিম থানাধীন আব্দুল্লাহপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মো. লিটন (৪২) ও মো. কামরুল হাসান (৩০) নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে ১১ হাজার ৮০০ পিচ ইয়াবা ও নগদ ১০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।
উত্তরা পশ্চিম থানা সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার কামরুলের বিরুদ্ধে একটি এবং লিটনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের পেশাদার মাদক কারবারি চক্রের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেছে। বিক্রির উদ্দেশ্যে উদ্ধারকৃত ইয়াবাগুলো নিজেদের হেফাজতে রেখেছিল বলেও তারা জানিয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
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