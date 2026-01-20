Ajker Patrika

সাভারে ‘ভোটের রিকশা’র উদ্বোধন করলেন রিজওয়ানা হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ০৯
সাভারে ‘ভোটের রিকশা’র উদ্বোধন করলেন রিজওয়ানা হাসান
ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ‘আমরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিতে সকলের অংশগ্রহণমূলক, স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের ভোটের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা আশা করি, মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে থাকবে।’

আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় সাভারে ‘ভোটের রিকশা’র উদ্বোধন করেন তথ্য উপদেষ্টা। সেখানে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তর সাভার পৌর এলাকার রেডিও কলোনি স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাঠে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ভোটের রিকশাগুলোতে মাইকিং হবে। সেখানে জনগণকে সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণভোটে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হবে। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে গণভোটে জনগণ যেন পরিবর্তনের স্বপক্ষে থেকে ‘হ্যাঁ’ ভোট প্রদান করে সেই আহ্বানটাও জানানো হবে। হ্যাঁ ভোট প্রদান করলে ক্ষমতার ভারসাম্যে, জনগণের ক্ষমতায়নে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন কোন পরিবর্তন আসবে—সেগুলো জনগণকে বোঝানো হবে।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা ৬৪টি জেলায় গিয়ে বিশেষ করে গণভোটে কেন সরকার হ্যাঁ বলছে—তা সাধারণ মানুষসহ সুধীজনকে বোঝাচ্ছি। এর অংশ হিসেবে আমরা ভোটের রিকশার প্রচলন করেছি। পাশাপাশি আমরা গ্রামপর্যায়ে উঠান বৈঠক করছি। মানুষকে বলা হচ্ছে, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করি, ২২ জানুয়ারি থেকে যখন নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে, তখন বিভিন্ন দলগুলো তাদের বার্তাগুলো নিয়ে যাবে।’

সাভারে ভোটের রিকশার উদ্বোধন করেন রিজওয়ানা হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাভারে ভোটের রিকশার উদ্বোধন করেন রিজওয়ানা হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘আমরা যে সংস্কার প্রক্রিয়ার কথা বলছি—তা সরকারের আরোপিত কিছু না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সরকার কমিশন গঠন করেছে। কমিশনের সেই রিপোর্টগুলো থেকে গণভোটের জন্য ছয়টি রিপোর্ট, যা নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেগুলো ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয়ে কথা বলেছে সেইগুলোর মূল সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে গণভোটের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আমরা আশা করি, জনগণ সংস্কারের পথে পরিবর্তন করে নতুন বাংলাদেশের পথে হাঁটবে।’

অনুষ্ঠানের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এইচ এম জাহিদ ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুল জলিলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সরকারতথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়সাভারভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ভবঘুরেকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখলেই সানডে মানডে ক্লোজ করে দিতাম’, পুলিশকে ‘সাইকো’ সম্রাট

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

সম্পর্কিত

গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

টাঙ্গাইলে ভোটের মাঠে ফিরলেন সেই দুই নারী প্রার্থীসহ ১৮ জন

টাঙ্গাইলে ভোটের মাঠে ফিরলেন সেই দুই নারী প্রার্থীসহ ১৮ জন