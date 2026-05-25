Ajker Patrika
ঢাকা

মিরপুরের কালশী বস্তিতে আগুন, ১৫ ইউনিটের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ২২: ০৩
ফায়ার সার্ভিসের ১৫টি ইউনিটের চেষ্টায় রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মিরপুর ১১ নম্বরের কালশী এলাকার একটি বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় লাগা এই আগুন ফায়ার সার্ভিসের ১৫টি ইউনিটের চেষ্টায় রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

আজ সন্ধ্যায় আগুন লাগার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, সন্ধ্যা ৭টা ২৩ মিনিটে কালশী বস্তিতে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। খবর পেয়ে প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একে একে আরও ইউনিট যোগ দেয়।

আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে প্রথমে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করে। পরে আরও তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। এরপর যায় আরও দুটি ইউনিট। একপর্যায়ে ১৩টি ইউনিট কাজ করছিল এবং সর্বশেষ মোট ১৫টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে যুক্ত হয়।

ফায়ার সার্ভিস আরও জানায়, দুর্ঘটনাস্থলে তীব্র পানির সংকট থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার ফাইটারদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার সঠিক কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

