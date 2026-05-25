চাঁদপুরে ঝড়ে অটোরিকশার ওপর গাছ পড়ে যাত্রী নিহত

চাঁদপুর সদরের চান্দ্রা ইউনিয়নে ঝড়ের সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ওপর গাছ পড়ে মো. হেলাল (৬০) নামের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ২টার দিকে হরিণা ফেরিঘাট-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সড়কের চান্দ্রা চৌরাস্তা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হেলাল লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার হায়দারগঞ্জ এলাকার যায়ডুগি গ্রামের মো. ফরিদুজ্জামানের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হেলাল চাঁদপুর থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে প্রচণ্ড ঝড়ের সময় একটি গাছ অটোরিকশার ওপর পড়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।
চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) আসিবুল হাসান জানান, হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো থানায় কেউ যোগাযোগ করেনি।
