Ajker Patrika
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ঢাকা

বর্ষা বিপ্লবের কনসার্টে হট্টগোল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বর্ষা বিপ্লবের কনসার্টে হট্টগোল
শুরুর দিকে মাঠে ফাঁকা জায়গা চোখে পড়লেও সন্ধ্যা ঘনানোর সঙ্গে সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাড়তে থাকে মানুষের ঢল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ‘বর্ষা বিপ্লবের গান’ শীর্ষক কনসার্টে হট্টগোলের ঘটনা ঘটেছে। বেষ্টনী ভেঙে মঞ্চের সামনে চলে এসেছে দর্শক। কেউ কেউ মঞ্চেও উঠে পড়েছেন।

বুধবার বিকেল চারটার দিকে শুরু হয় কনসার্ট। এনসিপির সহযোগী সংগঠন জাতীয় শ্রমিক শক্তির সদস্যসচিব ঋআজ মোর্শেদ ও তাঁর দলের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

সরেজমিন দেখা যায়, রাত আটটা নাগাদ র‍্যাপার সেজান মঞ্চে উঠলে দর্শকদের একাংশ বেষ্টনী ভেঙে ফেলেন। নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে থাকা বিশেষ দর্শক সারির চেয়ারগুলো লন্ডভন্ড করে মঞ্চের সামনে চলে আসেন তারা। এ সময় কয়েকজনকে মঞ্চেও উঠে যেতে দেখা যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বেচ্ছাসেবক ও নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত ব্যবস্থা নেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কনসার্ট চলছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বিজয়ের দিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুনসুন কালচারাল অ্যালায়েন্স এ কনসার্টের আয়োজন করে। এতে অংশ নিচ্ছেন পারসা মাহজাবীন, সেজান, কুঁড়েঘর, আর্বোভাইরাস, এভয়েড রাফা, আসিফ আকবর, শিরোনামহীন, আর্ক (হাসান) ও আর্টসেলসহ বিভিন্ন শিল্পী ও ব্যান্ড।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন হুইপ নূর-ই-আলম ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। বর্ষা বিপ্লবের গান আয়োজন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে মঞ্চে ছিলেন এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও সংসদ সদস্য হাসনাত আব্দুল্লাহ। শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষে তাঁরা মঞ্চ থেকে নেমে যান।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগকনসার্টজেলার খবরইনকিলাব-মঞ্চ
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