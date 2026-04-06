Ajker Patrika
ঢাকা

আন্তরিকতার অভাবেই সাগর-রুনি হত্যার বিচার হচ্ছে না: সভায় বক্তারা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ৫৮
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে সাগর-রুনি হত্যার বিচার দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় তদন্তে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাংবাদিক নেতারা। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে সাগর-রুনি হত্যার বিচার দাবিতে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে তারা এ মন্তব্য করেন।

বক্তারা বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করতে আগ্রহ দেখায়নি। তাঁরা দাবি করেন, সরকার চাইলে এত দীর্ঘ সময় লাগার কথা নয়। ইতিমধ্যে তিনটি সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সাগর-রুনি হত্যার বিচারে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।

সাংবাদিক নেতারা আরও বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ১২৫ বার পেছানো হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নজিরবিহীন। এত গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর একটি হত্যা মামলার তদন্তে এতবার সময় বৃদ্ধি পাওয়ার উদাহরণ খুবই বিরল বলেও তারা উল্লেখ করেন। তাদের মতে, সরকার যদি আন্তরিক হতো, তবে এ ধরনের দীর্ঘসূত্রতা দেখা যেত না।

বক্তারা নতুন সরকারের প্রতি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি আন্দোলনেরও ইঙ্গিত দেন। তাঁরা আরও জানান, এখন পর্যন্ত চারটি সংস্থাকে এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেউই প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। আসলে আন্তরিকতার ঘাটতি থাকায় আজও এ হত্যাকাণ্ডের বিচার পাওয়া যায়নি। বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

ডিআরইউয়ের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন, ডিআরইউয়ের সিনিয়র সদস্য মশিউর রহমান, সাবেক সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন বাদশাহসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে রাজধানীর নিজ বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি। এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।

