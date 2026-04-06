আন্তরিকতার অভাবেই সাগর-রুনি হত্যার বিচার হচ্ছে না: সভায় বক্তারা

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় তদন্তে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাংবাদিক নেতারা। আজ সোমবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে সাগর-রুনি হত্যার বিচার দাবিতে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে তারা এ মন্তব্য করেন।
বক্তারা বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করতে আগ্রহ দেখায়নি। তাঁরা দাবি করেন, সরকার চাইলে এত দীর্ঘ সময় লাগার কথা নয়। ইতিমধ্যে তিনটি সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সাগর-রুনি হত্যার বিচারে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।
সাংবাদিক নেতারা আরও বলেন, তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ১২৫ বার পেছানো হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নজিরবিহীন। এত গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর একটি হত্যা মামলার তদন্তে এতবার সময় বৃদ্ধি পাওয়ার উদাহরণ খুবই বিরল বলেও তারা উল্লেখ করেন। তাদের মতে, সরকার যদি আন্তরিক হতো, তবে এ ধরনের দীর্ঘসূত্রতা দেখা যেত না।
বক্তারা নতুন সরকারের প্রতি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি আন্দোলনেরও ইঙ্গিত দেন। তাঁরা আরও জানান, এখন পর্যন্ত চারটি সংস্থাকে এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেউই প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। আসলে আন্তরিকতার ঘাটতি থাকায় আজও এ হত্যাকাণ্ডের বিচার পাওয়া যায়নি। বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।
ডিআরইউয়ের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন, ডিআরইউয়ের সিনিয়র সদস্য মশিউর রহমান, সাবেক সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন বাদশাহসহ বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা।
উল্লেখ্য, ২০১২ সালে রাজধানীর নিজ বাসায় খুন হন সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি। এক যুগের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় দীর্ঘ ১০ বছর পর তদন্তে নতুন অগ্রগতির ইঙ্গিত মিলেছে। আজ সোমবার আদালত মামলার তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তির ডিএনএ পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।১৩ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার একমাত্র ফিলিং স্টেশনটিতে তেল সরবরাহকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা বলছেন, উপজেলা প্রশাসনের লোকজন উপস্থিত থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে তারা চলে গেলে সক্রিয় হয়ে ওঠে একটি অসাধু চক্র।১ ঘণ্টা আগে
পঞ্চগড় শহরের ধাক্কামারা এলাকায় লাইনম্যানের মৃত্যুর ঘটনায় টানা ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সড়ক অবরোধ করেছেন। আজ সোমবার পঞ্চগড় মিলগেট এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা। প্রায় চার ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে সড়ক থেকে সরে আসেন বিক্ষোভকারীরা।১ ঘণ্টা আগে
গণভোটের রায় বাস্তবায়নে বিলম্ব বা গড়িমসি জাতীয় জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শিশির মনির। সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে রাজশাহী নগরের সাগরপাড়া এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় ‘গণভোটের রায় বাস্তবায়নে গড়িমসি: জনআকাঙ্ক্ষা সংকটের পথে’ শীর্ষক এই সেমিনারের...১ ঘণ্টা আগে