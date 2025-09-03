Ajker Patrika
জরিমানাসহ মুচলেকায় জাবির শিক্ষার্থীরা ছাড়লেন রাজধানী পরিবহনের ২৬টি বাস

জাবি প্রতিনিধি 
৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আটককৃত রাজধানী পরিবহনের ২৬টি বাস ছেড়ে দিয়েছেন। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বাস মালিকপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো মেনে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বাসগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে আলোচনায় বসে বাসের মালিকপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষার্থীরা। এ সময় বাস মালিকপক্ষের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। এর বাইরে শিক্ষার্থীদের হাফ ভাড়া নিশ্চিত করা, বাসে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর কাছে ক্ষমা চাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি গেট থেকে বিশমাইল গেট পর্যন্ত প্রতিটি গেটে স্টপেজ দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে যে সমস্যা হয়েছিল, সেটা সমাধানের চেষ্টা করেছি। এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে, এ জন্য তাদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে বাসগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) চলন্ত বাস থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদে রাজধানী পরিবহনের অন্তত ২৬টি বাস আটক করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এই ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং পরে তাঁকে সাভারের এনাম মেডিকেলে নেওয়া হয়।

