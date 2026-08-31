Ajker Patrika
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২৫ বছর আগে ২০ টাকা ফেরত না দেওয়ায় হত্যা, পলাতক আসামির যাবজ্জীবন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৩২
২৫ বছর আগে ২০ টাকা ফেরত না দেওয়ায় হত্যা, পলাতক আসামির যাবজ্জীবন
ফাইল ছবি

রাজধানীর গোপীবাগে ২৫ বছর আগে ধারের বিশ টাকা ফেরত দেওয়া না দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বাবার সামনে ছেলেকে ছুরিকাঘাতে খুন করেন মনির হোসেন। এই মামলা তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ-১৩ এর বিচারক জাহিদুল ইসলাম।

রায়ে যাবজ্জীবন দণ্ডের পাশাপাশি আসামি মনির হোসেনকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী সোহেল মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আসামি মনির হোসেন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে বলা হয়, ২০০১ সালের ৪ ডিসেম্বর বিকেলে গোপীবাগ এলাকায় নজির আহম্মদের ছেলে বিপ্লব বশিরকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করেন আসামি মনির। এ সময় বিপ্লবের চিৎকারে নজির আহম্মদসহ কয়েকজন গিয়ে মনিরকে জাপটে ধরে আটকে ফেলেন। বিপ্লবকে উদ্ধার করে প্রথমে মনোয়ারা হাসপাতালে, পরে ন্যাশনাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ওই দিনই নজির আহম্মদ ডেমরা থানায় হত্যা মামলা করেন। পরে মনিরকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলাটি তদন্ত করে পরের বছরের ৩১ মার্চ মনিরকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন ডেমরা থানার উপপরিদর্শক আ. জব্বার। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, মনিরের কাছ থেকে বিপ্লব ২০ টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই টাকা ফেরত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে মনির খুন করে বিপ্লবকে। ২০০২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু হয়। বিচার চলাকালে আদালত ৫ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে জামিন পান মনির। জামিন পেয়ে তিনি আর আদালতে হাজির হননি।

বিষয়:

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