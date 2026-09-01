কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ দুপুরে ওই শিক্ষার্থীর বাবা বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন। নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
গতকাল সোমবার (৩১ আগস্ট) উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
মামলা ও শিক্ষার্থীর পরবিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে বিদ্যালয় বিরতির সময় ওই শিক্ষার্থীকে ডেকে ওয়াশরুমের ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন অভিযুক্ত শিক্ষক। সেখানে তিনি ওই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি অন্য শিক্ষার্থীদের নজরে আসলে ওয়াশরুমের দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করে তারা। পরে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বের হয়ে আসেন। বিদ্যালয় ছুটির পর বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি পরিবারকে জানায় ওই শিক্ষার্থী।
বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘ওই সময় আমি উপজেলা অফিসে ছিলাম। খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে ওই ছাত্রীসহ উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগের সত্যতা পাই। ওই শিক্ষক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করেছে বলে জেনেছি। বিষয়টি লিখিত আকারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’
নাগেশ্বরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক বলেন, ‘আজ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষককে রাতেই আটক করা হয়েছে। পরে তাঁকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।’
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা স্বপর কুমার রায় চৌধুরী বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। ঘটনার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লিখিত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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