Ajker Patrika
En
খুলনা

খুলনায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী নিহত
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হামিদ খন্দকার (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে খালিশপুর থানার গোয়ালখালী নেসারিয়া মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তি ওই এলাকার ওসমান খন্দকারের ছেলে। তাঁর মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হামিদ রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। রাস্তার ওপর পড়ে গেলে স্থানীয়রা তাঁকে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাজাহান আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। মরদেহ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে দ্রুতগতির মোটরসাইকেল এবং চালককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

দুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত