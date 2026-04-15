সাভারে বিএনপির অফিসে হামলা-গুলি

ঢাকার সাভারে পৌর বিএনপির ওয়ার্ড কমিটির কার্যালয়ে দুর্বৃত্তরা হামলা করে ভাঙচুরের চেষ্টা ও গুলি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৌর এলাকার রাজাশন মহল্লার ঢালাই মোড়ে ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।
স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মী ও প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানান, গতকাল রাত ১০টার পরে বেশ কয়েকজন দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বিএনপির ৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির ওই অফিসে হামলা চালায়। তারা অফিসে ঢুকে কয়েকটি গুলি ছোড়ে, যার মধ্যে দুটি গুলি অফিসের এসিতে গিয়ে বিদ্ধ হয়। পরে তারা শাটার ভাঙার চেষ্টা করে।
প্রত্যক্ষদর্শী যুবদল কর্মী তানভীর বাবু বলেন, ‘বিদ্যুৎ না থাকায় আমিসহ কয়েকজন নেতা-কর্মী কার্যালয়ের বাইরে বসে ছিলাম। এ সময় দুর্বৃত্তরা এসে অতর্কিত অফিসে হামলা চালায় ও গুলি ছোড়ে।’
সাভার থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. হারুন অর রশীদ বিএনপির অফিসে হামলা ও গুলির ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার পর খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই। ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোসা ও একটি তাজা গুলি উদ্ধার করি। তবে হামলাকারীরা তার আগেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।’
চট্টগ্রাম বন্দরে সিঙ্গাপুর থেকে একটি জাহাজে জেট ফুয়েল (বিমানের জ্বালানি) এবং মালয়েশিয়া থেকে দুটি জাহাজে করে ডিজেল এসেছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) এসব জাহাজ থেকে জ্বালানি খালাস কার্যক্রম চলছে।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহীতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ভিজিট (ফি) নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন, বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল চালু এবং সরকারি হাসপাতালে লাশ পরিবহন সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য নিরসনসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)।২৪ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দুমকীতে ট্রাকচাপায় হারুন অল রশিদ খান (৭০) নামের এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
মানববন্ধনকারীরা বলেন, ১৫-২০ বছর আমরা জিপিতে শ্রম দিয়েছি। এরপর যখন আমাদের বয়স চল্লিশের বেশি, তখন আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এই বয়সে অন্য কোথাও চাকরিতে যোগদানের সুযোগও কম থাকে। জিপি আমাদের ন্যায্য পাওনাও মেটায়নি। আমাদের দাবি ৫ শতাংশ বিলম্ব জরিমানা পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হোক।১ ঘণ্টা আগে