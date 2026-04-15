Ajker Patrika
ঢাকা

সাভারে বিএনপির অফিসে হামলা-গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসা ও গুলি উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার সাভারে পৌর বিএনপির ওয়ার্ড কমিটির কার্যালয়ে দুর্বৃত্তরা হামলা করে ভাঙচুরের চেষ্টা ও গুলি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৌর এলাকার রাজাশন মহল্লার ঢালাই মোড়ে ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মী ও প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানান, গতকাল রাত ১০টার পরে বেশ কয়েকজন দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বিএনপির ৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির ওই অফিসে হামলা চালায়। তারা অফিসে ঢুকে কয়েকটি গুলি ছোড়ে, যার মধ্যে দুটি গুলি অফিসের এসিতে গিয়ে বিদ্ধ হয়। পরে তারা শাটার ভাঙার চেষ্টা করে।

প্রত্যক্ষদর্শী যুবদল কর্মী তানভীর বাবু বলেন, ‘বিদ্যুৎ না থাকায় আমিসহ কয়েকজন নেতা-কর্মী কার্যালয়ের বাইরে বসে ছিলাম। এ সময় দুর্বৃত্তরা এসে অতর্কিত অফিসে হামলা চালায় ও গুলি ছোড়ে।’

সাভার থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মো. হারুন অর রশীদ বিএনপির অফিসে হামলা ও গুলির ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার পর খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই। ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোসা ও একটি তাজা গুলি উদ্ধার করি। তবে হামলাকারীরা তার আগেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।’

বিষয়:

গুলিবিএনপিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসাভারদুর্বৃত্তরাহামলাজেলার খবর
চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

নীরবে পেট্রোডলার চুক্তি বাতিল সৌদির, পেট্রোইউয়ানের উত্থান ঠেকাতেই ইরান যুদ্ধ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যা: সাবেক শিবির নেতার হুকুমে হামলা চালায় আসামিরা

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

ডিজেল-জেট ফুয়েল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩ জাহাজ

ডিজেল-জেট ফুয়েল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩ জাহাজ

রাজশাহীতে চিকিৎসকদের ফি নিয়ন্ত্রণসহ ৬ দফা দাবি

রাজশাহীতে চিকিৎসকদের ফি নিয়ন্ত্রণসহ ৬ দফা দাবি

হাঁটতে বেরিয়ে প্রাণ গেল সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার

হাঁটতে বেরিয়ে প্রাণ গেল সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার

৫ শতাংশ বকেয়া লভ্যাংশের দাবিতে গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীদের মানববন্ধন

৫ শতাংশ বকেয়া লভ্যাংশের দাবিতে গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীদের মানববন্ধন