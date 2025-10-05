Ajker Patrika
শরীয়তপুরের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ১১
মোজাম্মেল হক। ছবি: সংগৃহীত
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও শরীয়তপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বি এম মোজাম্মেল হককে রাজধানীর নিকেতন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নিকেতন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ডিএমপির জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মো. তালেবুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার বি এম মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসংক্রান্ত হত্যা মামলাসহ ঢাকা মহানগর এলাকায় আটটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে শরীয়তপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন।

ঢাকা জেলাএমপিগ্রেপ্তারঢাকাজেলার খবরআওয়ামী লীগ
