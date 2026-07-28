Ajker Patrika
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ঢাকা

সংসদ ভবন এলাকায় গণপূর্ত কার্যালয়ে আগুন, দ্রুত নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদ ভবন এলাকায় গণপূর্ত কার্যালয়ে আগুন, দ্রুত নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের একটি কার্যালয়ে (একতলা) এসি (শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ) থেকে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ১৯ মিনিটের দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা মো. শাহাজাহান শিকদার আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মো. শাহাজাহান শিকদার জানান, সংসদ ভবন এলাকার গণপূর্তের একতলা বিশিষ্ট একটি ভবনের একটি কক্ষে থাকা এসির ভেতর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।

ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় বিকেল ৪টার আগেই আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এসির বৈদ্যুতিক ত্রুটি থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

তবে অগ্নিকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

বিষয়:

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