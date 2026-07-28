Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ১৬ ও ১৭ ফুট লম্বা দুটি অজগর উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৫৫
মৌলভীবাজারে ১৬ ও ১৭ ফুট লম্বা দুটি অজগর উদ্ধার
কমলগঞ্জ থেকে উদ্ধার হওয়া অজগর সাপ। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ উপজেলা থেকে দুটি বিশাল আকৃতির অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীমঙ্গল উপজেলার জাগছড়া চা-বাগান ও কমলগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী চা-বাগান থেকে এই সাপ দুটি উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, আজ দুপুরে শ্রীমঙ্গলের জাগছড়া চা-বাগানের ১৭ নম্বর সেকশনে চা শ্রমিকেরা বাগানে কাজ করার সময় হঠাৎ একটি বিশাল আকৃতির অজগর সাপ দেখতে পান। সাপটি দেখে শ্রমিকেরা আতঙ্কিত হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। পরে বিষয়টি জাগছড়া চা-বাগানের বাবু সেলিম মিয়াকে অবহিত করলে তিনি বন বিভাগ ও বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন। খবর পেয়ে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন ও বন বিভাগের সদস্যদের যৌথ অভিযানে অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে। উদ্ধার করা অজগরটি লম্বায় প্রায় ১৬ ফুট এবং ওজন প্রায় ৩০ কেজি।

শ্রীমঙ্গল থেকে উদ্বার হওয়া অজগর সাপ। ছবি: সংগৃহীত
শ্রীমঙ্গল থেকে উদ্বার হওয়া অজগর সাপ। ছবি: সংগৃহীত

অন্যদিকে কমলগঞ্জের ফুলবাড়ী চা-বাগান থেকে ১৭ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ উদ্ধার করেছে ক্রিয়েটিভ কনজারভেশন এলায়েন্সের সদস্যরা। উদ্ধার করা অজগর সাপ বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, খাবার সংকটের কারণে বন থেকে সাপগুলো লোকালয়ে চলে আসে। এ জন্য প্রায় সময় শ্রীমঙ্গল উপজেলা থেকে অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়।

শ্রীমঙ্গল বনরেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম সাপ দুটি উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সাপ দুটি বনে অবমুক্ত করা হবে।

বিষয়:

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