রাজধানীতে ভবন থেকে পড়ে গৃহকর্মীর মৃত্যু

রাজধানীর বনানী এলাকায় একটি আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে পড়ে পিংকি (১৫) নামের এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় একদল লোক বাসার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বনানীর ১৩/এ সড়কের ডি ব্লকের ৭৯ নম্বর বাসার নিচ থেকে আজ রোববার বিকেল ৩টার দিকে লাশটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বনানী থানা-পুলিশ জানায়, পিংকি ওই ভবনের তৃতীয় তলার একটি বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। তার গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জে। পিংকি যে বাসায় কাজ করত সেই বাসার গৃহকর্তা রাকিবুল হাসান। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সেখানে বসবাস করেন।
পুলিশ জানায়, তৃতীয় তলার ছাদ থেকে লাফ দেওয়ার সুযোগ নেই। ধারণা করা হচ্ছে, পিংকি ছাদ থেকে পড়ে গেছে। তবে সে নিজে লাফ দিয়েছে, নাকি তাকে কেউ ফেলে দিয়েছে- এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বাসার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, পিংকি নিজেই দরজা খুলে বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তবে সে একাই ছাদে উঠেছিল কি না, নাকি তার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল- সেটি যাচাই করা হচ্ছে। পাশাপাশি গৃহকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
এ ঘটনার পর আশপাশের কিছু উত্তেজিত মানুষ অভিযোগ করেন, কিশোরীটিকে নির্যাতন করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এ অভিযোগে একপর্যায়ে একদল লোক বাসার গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মুনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।
বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, সংঘাতপূর্ণ এলাকায় অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আজ রোববার (৮ মার্চ) সন্ধ্যায় মৌলভীবাজার৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে স্ত্রীর করা যৌতুক মামলায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব (বহিষ্কৃত) ইস্তেহারুল করিম টিপু সুলতানকে (৩৩) গ্রেপ্তার করেছে নান্দাইল মডেল থানা-পুলিশ। রোববার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ইস্তেহারুল করিম টিপু সুলতানকে প্রধান আসামি করে২৩ মিনিট আগে
রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াতের কর্মী মো. আলাউদ্দিন (৬৫) নিহতের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। নিহত আলাউদ্দিনের ছেলে ইমরান নাজির বাদী হয়ে গতকাল শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মোহনপুর থানায় হত্যা মামলাটি করেন।২৭ মিনিট আগে
সরকার সংস্কার বাস্তবায়ন না করার নানা ফন্দি আঁটছে। আমরা অপেক্ষায় আছি ১২ মার্চ সংসদ অধিবেশনের জন্য। সংস্কার না হলে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আবারও রাস্তায় নামতে হবে।৩১ মিনিট আগে