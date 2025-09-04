Ajker Patrika
কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদারীপুরের কালকিনিতে ঘরে ঢুকে সৌদিপ্রবাসী এক ব্যক্তির স্ত্রীকে (২৮) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কালকিনি উপজেলার এনায়েতনগর ইউনিয়নের মাঝেরকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত পাখি আক্তার ওই এলাকার সৌদিপ্রবাসী সোহাগ হাওলাদারের স্ত্রী এবং মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া এলাকার দোলোয়ার হোসেন মল্লিকের মেয়ে।

পুলিশ, স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, একদল দুর্বৃত্ত রাতে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে মারে। এ সময় চিৎকার করে ওই গৃহবধূ। পরে পাখির ছেলে আইজান (৪) ঘরের দরজা খোলে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ওই শিশুর মাকে কুপিয়ে হত্যা করে দ্রুত পালিয়ে যায়।

এদিকে পাখি আক্তারের ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বাড়ির লোকজনকে ডেকে আনে। প্রতিবেশীরা এসে হত্যাকাণ্ড দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

কয়েকজন প্রতিবেশী জানান, পাখি বাড়িতে একা থাকতেন। তার স্বামী সৌদি আরবে থাকেন। কারা যেন মাঝরাতে প্রায়ই তার ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে মারত। বিষয়টি এলাকার মুরব্বিদের জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি। কে বা কারা এমন ঘটনায় জড়িত, তা কখনোই শনাক্ত করা হয়নি। তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম সোহেল রানা বলেন, নির্জন এলাকায় একটি বাড়ি হওয়ায় মুহূর্তেই হত্যা করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের ধরতে পুলিশ কাজ করছে।

মাদারীপুরপ্রবাসীহত্যাঢাকা বিভাগকালকিনিসৌদি আরব
