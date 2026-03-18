Ajker Patrika
ঢাকা

ঈদযাত্রার আগে যাত্রীদের শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা, ভিড় মার্কেটগুলোতে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঈদযাত্রার আগে যাত্রীদের শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা, ভিড় মার্কেটগুলোতে
বাসে ওঠার আগে রাজধানীর গুলিস্তান ও তার আশপাশ এলাকাগুলোর দোকানগুলোতে ভিড় দেখা যায়। ছবি: জয়নাল আবেদীন

দুদিন পরেই পবিত্র ঈদুল ফিতর। নাড়ির টানে বাড়ির পানে ছুটছেন ঢাকাবাসী অসংখ্য কর্মজীবী মানুষ। বাড়ির পথে রওনা হওয়ার আগে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা করতে ব্যস্ত দেখা গেছে তাঁদের। আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিনে গেলে এমন চিত্র দেখা যায় রাজধানীর গুলিস্তান ও তার আশপাশ এলাকাগুলোতে।

বাসে ওঠার আগে রাজধানীর গুলিস্তান ও তার আশপাশ এলাকাগুলোর দোকানগুলোতে ভিড় দেখা যায়। ছবি: জয়নাল আবেদীন
বাসে ওঠার আগে রাজধানীর গুলিস্তান ও তার আশপাশ এলাকাগুলোর দোকানগুলোতে ভিড় দেখা যায়। ছবি: জয়নাল আবেদীন

বিক্রেতারা জানান, গত কয়েকদিনের তুলনায় শেষ সময়ে বেচাকেনা বেড়েছে কয়েকগুণ। ক্রেতা তারিফ আহমেদ বলেন, ‘আজ বাসায় যাচ্ছি। কিছু কেনাকাটা বাকি আছে, সেগুলো যাওয়ার পথে কিনে নিচ্ছি।’

বুধবার সকাল থেকে দেখা যায়, অনেকেই বাড়ির উদ্দেশে গাড়িতে ওঠার আগে ঢুঁ মারছেন বাস কাউন্টারগুলোর কাছাকাছি মার্কেট ও দোকানগুলোতে। এদের মধ্যে অনেকে এখনো কিছুই কেনেননি। অনেকেই ট্রেন, বাস বা লঞ্চ ধরার আগে পরিবারের জন্য পোশাক, জুতা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে ছুটছেন এক দোকান থেকে আরেক দোকানে।

বাসে ওঠার আগে রাজধানীর গুলিস্তান ও তার আশপাশ এলাকাগুলোর দোকানগুলোতে ভিড় দেখা যায়। ছবি: জয়নাল আবেদীন
বাসে ওঠার আগে রাজধানীর গুলিস্তান ও তার আশপাশ এলাকাগুলোর দোকানগুলোতে ভিড় দেখা যায়। ছবি: জয়নাল আবেদীন

পোশাকবিক্রেতা শরিফ উদ্দীন জানান, গত এক সপ্তাহ ধরে যা বিক্রি করেছেন, এই দুদিনেই এর সমান বিক্রি হবে বলে আশা তাঁর। কিনতে আসা মানুষ অনেকে বাড়ির পথের যাত্রী। আবার কেউ কেউ পোশাককর্মী। অনেকে চাঁদরাতে ও আজকে রাতে কেনাকাটা করবে বলে জানান তিনি।

জুতাবিক্রেতা মাহমুদ মিয়া বলেন, ‘কয়দিন ধরে বেচাকেনা তেমন ছিল না। আজ ভালোই কিনতে আসছে। আশা করি এই দুইদিন ভালো বেচাকেনা হবে।’

বাড়ি ফেরার তাড়াহুড়ার মধ্যেও কেনাকাটা করতে আসা যাত্রীদের অনেকেই বলছেন, কাজের চাপে সময় পাওয়া যায় না। তাই ঈদের আগে বাড়ি যাওয়ার সময়টাতেই পরিবারের জন্য কিছু কিনে নিতে হচ্ছে। ক্রেতাদের মধ্যে এক দোকান কর্মচারী বলেন, ‘মহাজন ছুটি দিয়েছে। গতকাল রাতেই আমার ও পরিবারের জন্য কিনেছি। বাড়ি যাওয়ার পথে বন্ধুর জন্য একটা পাঞ্জাবি কিনলাম। তাঁকে উপহার দিব।’

তবে ভিড়ের কারণে ভোগান্তিও কম নয়। রযেছে যানজট ও দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন। ফুটপাতের দোকানগুলোতে তুলনামূলক কম দামে পণ্য পাওয়া যায় বলে সেখানে বেশি ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

শেষ সময়ের এই কেনাকাটার চাপ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

ঈদবাজারে বেড়েছে টাকার প্রবাহ

রাজশাহীতে চাচা-ভাতিজাকে পিষে দিল ট্রাক

রাজশাহীতে চাচা-ভাতিজাকে পিষে দিল ট্রাক

ঈদযাত্রার আগে যাত্রীদের শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা, ভিড় মার্কেটগুলোতে

ঈদযাত্রার আগে যাত্রীদের শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা, ভিড় মার্কেটগুলোতে

বগুড়ায় নীলসাগর এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত, বহু হতাহতের শঙ্কা

বগুড়ায় নীলসাগর এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত, বহু হতাহতের শঙ্কা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুক ইভেন্টে ‘ইন্টারেস্টেড’ ক্লিকে বরখাস্ত হলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুক ইভেন্টে ‘ইন্টারেস্টেড’ ক্লিকে বরখাস্ত হলেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা