সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খানসহ ৪ জনের জামিন নামঞ্জুর

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ‘মঞ্চ ৭১ ’-এর গোলটেবিল আলোচনাকে কেন্দ্র করে শাহবাগ থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানসহ চারজনের জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম তাঁদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
জামিন নামঞ্জুর হওয়া অপর তিনজন হলেন মো. আমির হোসেন সুমন, মো. আল-আমিন ও শফিকুল ইসলাম দেলোয়ার। পৃথকভাবে এই চারজনের জামিনের আবেদন করেন তাঁদের আইনজীবীরা। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেকের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন।
আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানের আইনজীবী কামরুল হোসেন বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।
আবু আলম শহীদ খানকে ৭ সেপ্টেম্বর ইস্কাটন থেকে আটকের পর এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর কারাগারে পাঠানো হয়। বাকি তিনজনকে গত ২৮ আগস্ট ডিআরইউতে গোলটেবিল আলোচনাস্থল থেকে আটক করা হয়। সেদিন তাঁদের সঙ্গে সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনসহ ১৬ জনকে সেখানে জুলাই যোদ্ধা পরিচয়ে কয়েকজন ব্যক্তি অবরুদ্ধ করেন। পরে ডিবি পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
রাতে শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করে পুলিশ। ওই মামলায় ২৯ আগস্ট লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়।
