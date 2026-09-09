উত্তরায় সেন্টার পয়েন্ট শপিং মলের রেস্টুরেন্টে আগুন

রাজধানীর উত্তরায় সেন্টার পয়েন্ট শপিং মলের পঞ্চম তলায় একটি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শপিং মলটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে অবস্থিত। ছয়তলা ভবনটির পঞ্চম তলায় আগুন লাগে।
ফায়ার সার্ভিস এক বার্তায় জানিয়েছে, আজ বুধবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিস এ অগ্নিকাণ্ডের খবর পায়।
বার্তায় আরও জানানো হয়, দুপুর ১টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থলটি স্টেশন থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে।
উত্তরা ও বিমানবন্দর ফায়ার স্টেশনের ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায় দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
কিশোরগঞ্জের মিঠামইনে বাড়ির সামনে খেলতে গিয়ে বর্ষার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার গোপদিঘি ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩৪ মিনিট আগে
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