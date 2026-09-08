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জাতীয়

আরও ৫ সংসদীয় কমিটি গঠন, এবারও সভাপতি পেল না বিরোধী দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ২১
আরও ৫ সংসদীয় কমিটি গঠন, এবারও সভাপতি পেল না বিরোধী দল
ফাইল ছবি

আরও পাঁচ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত এসব কমিটিতেও সভাপতির পদ পায়নি বিরোধী দল। এ ছাড়া পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এসব কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি কমিটির নাম প্রস্তাব করেন। পরে কণ্ঠভোটে তা পাস হয়। নতুন গঠিত পাঁচ কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দল থেকে কাউকে রাখা হয়নি।

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নবগঠিত কমিটিগুলো হলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, রেলপথ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

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এর মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে নোয়াখালী-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মো. শাহজাহানকে। বিএনপির এই এমপি বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব-সম্পর্কিত কমিটিরও সভাপতি। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে গাজীপুর-৫ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির এমপি এ কে এম ফজলুল হক মিলনকে।

আরও ১০ সংসদীয় কমিটি গঠন, সভাপতি পেল না বিরোধী দলআরও ১০ সংসদীয় কমিটি গঠন, সভাপতি পেল না বিরোধী দল

রেলপথ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে খুলনা-৫ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির এমপি মোহাম্মদ আলী আসগার লবিকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে হুইপ এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলকে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা হয়েছে গাজীপুর-৩ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির এমপি এস এম রফিকুল ইসলামকে।

সংসদীয় ১০ কমিটি গঠন, দায়িত্ব পেলেন যাঁরাসংসদীয় ১০ কমিটি গঠন, দায়িত্ব পেলেন যাঁরা

জাতীয় সংসদের ৫০টি সংসদীয় কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে ৩৯টি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত ও ১১টি বিষয়ভিত্তিক। এর মধ্যে ৪৫টি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬টি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও অন্য নয়টি বিষয়ভিত্তিক।

এদিকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত কমিটি থেকে এ কে এম ফজলুল হক মিলন ও মুন্সী রফিকুল আলমের পরিবর্তে মাজহারুল ইসলাম ও ফরিদুল কবীর তালুকদারকে নেওয়া হয়েছে। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যপদে জামায়াতের সদস্য মাছুম মোস্তফার পরিবর্তে দলটির আরও এক সদস্য কামরুল হাসানকে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

জাতীয় সংসদসংসদীয় কমিটিসংসদ অধিবেশন
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