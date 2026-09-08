Ajker Patrika
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নাটোর

নাটোরের বড়াইগ্রাম: এবারও এক ছটাক গম পায়নি খাদ্য বিভাগ

  • ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও গম সংগ্রহের চিত্র ছিল একই রকম।
  • এবার কেজিতে ২ টাকা বাড়িয়েও কৃষকদের টানা যায়নি।
  • ওএমএসের কার্যক্রম নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
  • ধান ও চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
  • ভবিষ্যতে বাস্তবসম্মত দর নির্ধারণের বিষয়টি ঊর্ধ্বতনকে জানানো হবে: ইউএনও
বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
নাটোরের বড়াইগ্রাম: এবারও এক ছটাক গম পায়নি খাদ্য বিভাগ
ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের বড়াইগ্রামে সরকারি খাদ্যগুদামে গত ৩১ আগস্ট শেষ হয়েছে চলতি মৌসুমের সরকারি গম সংগ্রহ অভিযান। কিন্তু পুরো ক্রয় মৌসুমে এক ছটাকও গম সংগ্রহ করতে পারেনি খাদ্য বিভাগ। এতে স্বল্প আয়ে চলা মানুষের কাছে কম দামে চাল ও আটার মতো খাবার পৌঁছে দেওয়া ওএমএস (খোলাবাজারে বিক্রি) কার্যক্রম নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

শুধু এবারই নয়, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও গম সংগ্রহের চিত্র ছিল একই রকম। খোলাবাজারের সঙ্গে সরকারি দরের তারতম্যের কারণে ওই সময়ে এক কেজিও গম কিনতে পারেননি গুদামের কর্মকর্তারা। ফলে টানা চার বছর ধরে বড়াইগ্রামে সরকারি গম সংগ্রহের ঝুলি শূন্যতেই আটকে রয়েছে।

উপজেলা খাদ্য বিভাগের সূত্রে জানা যায়, গত ৩ মে থেকে গম ক্রয় মৌসুমে ৮২০ টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাঠপর্যায়ে কেনাবেচা শুরু হয়। উপজেলার কৃষকেরা গম উৎপাদন করলেও সরকারি গুদামে তাঁরা গম দেননি। এই চিত্র শুধু এ বছরই নয়, ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালেও গম সংগ্রহের চিত্র ছিল একই রকম। গত বছরের চেয়ে কেজিতে ২ টাকা বাড়িয়ে এবার প্রতি কেজি ৩৬ টাকা দর নির্ধারণ করা হলেও জটিল নিয়মনীতি ও খোলাবাজারের চেয়ে খাদ্যগুদামে দাম কম হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন চাষিরা। অথচ ৫০০ টন বোরো ধান এবং ৯ হাজার ২৩৮ টন চাল সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা আগস্টের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

কৃষক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাজারে প্রতি মণ গম বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার ৭০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকায়; যা সরকারি দরের চেয়ে প্রতি মণ ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা বেশি। এ ছাড়া সরকারি শর্তের জটিলতা, আর্দ্রতার মাত্রা সর্বোচ্চ ১৪ শতাংশের মধ্যে রাখার বাধ্যবাধকতার নিয়মকে দায়ী করছেন তাঁরা। অন্যদিকে বাজারে ১৮ শতাংশ আর্দ্রতা থাকলেও ব্যবসায়ীরা অনায়াসে গম কিনে নিচ্ছেন।

মহসিন নামের এক কৃষক বলেন, গুদামে গম নিয়ে গেলে গাড়িভাড়া, কুলি খরচ ও পরিমাপের ঝামেলার পেছনে মণপ্রতি আরও বাড়তি ৫০-৬০ টাকা খরচ হয়ে যায়। তাই লোকসান এবং হয়রানি এড়াতে সাধারণ কৃষকেরা খোলাবাজারেই গম বিক্রি করছেন।

ঢুলিয়া গ্রামের গমচাষি রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বাজারে কোনো ঝামেলা ছাড়াই ভালো দামে নগদ টাকায় বিক্রি করা যায়। গুদামে যদি বাজারের চেয়ে মণপ্রতি এক-দেড় শ টাকা বাড়তি দাম দেওয়া হতো, তবে কৃষকেরা অবশ্যই সরকারি গুদামে যেতেন।’

প্রভাষক আশরাফুল ইসলাম বলেন, এই গম মিলের মাধ্যমে আটা বানিয়ে স্বল্প আয়ে চলা মানুষের কাছে কম দামে চাল ও আটার মতো খাবার পৌঁছে দেওয়া (ওএমএস বা খোলাবাজারে বিক্রি) হতো। সরকারিভাবে গম সংগ্রহ না করায় এই কার্যক্রম নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

উপজেলার বনপাড়া বাজারের গম ব্যবসায়ী তোফাজ্জল হোসেন জানান, এক-দেড় মাস আগেও যখন বাজারে গমের দাম প্রতি মণ ১ হাজার ৪০০ টাকা ছিল, খাদ্য বিভাগ চাইলে তখন গম সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে পারত।

খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবা পারভীন বিথী বলেন, ‘সরকারিভাবে প্রতি কেজি গমের নির্ধারিত দাম ৩৬ টাকা, যা খোলাবাজারের চেয়ে ৫-৬ টাকা কম। তাই কৃষকেরা গুদামে গম দেননি।’

উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা কাজী ডালিম বলেন, ‘সরকারি দরের চেয়ে খোলাবাজারে দাম বেশি পাওয়ায় চাষিরা গুদামে গম বিক্রি করেননি। তবে অনলাইনে অ্যাপের মাধ্যমে সফলভাবে ৩৬৭ জন নিবন্ধিত কৃষকের মধ্যে ১৬৭ জনের কাছ থেকে ধান এবং চুক্তিবদ্ধ ৮টি অটো মিল এবং ২২টি হাস্কিং মিল থেকে চাল সংগ্রহ শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে।’

উপজেলা গম, ধান ও চাল সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, টানা চার বছর ধরে উপজেলায় গম সংগ্রহের এই ব্যর্থতা, বাজারের প্রকৃত চিত্রসহ আগামীতে বাস্তবসম্মত দর নির্ধারণের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

বিষয়:

নাটোরঅভিযানখাদ্যরাজশাহী বিভাগছাপা সংস্করণবড়াইগ্রাম
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