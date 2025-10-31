ঋণ শোধ না করে মরলে উল্টো ১০ হাজার দেব—পরদিন গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর ডেমরায় আজিমুন্নেসা (৫২) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে পূর্ব বক্সনগর হজরত হাজি রোডের জনৈক ফারুকের বাড়ির তৃতীয় তলা থেকে লাশটি উদ্ধার করে ডেমরা থানা-পুলিশ। সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুর রহমান।
প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের স্বামী রাজমিস্ত্রি আব্দুল মজিদ মোল্লা (৬৩) ঘর থেকে ভোর সাড়ে ৪টার দিকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হন। এরপর সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পান। ভোর সাড়ে ৪টা থেকে সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে কোনো এক সময় ওই নারী নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।
পরিবারের সদস্যরা বলছেন, ওই নারীর প্রায় ৫ লাখ টাকা ঋণ ছিল। সেই চাপে আত্মহত্যা করতে পারেন। এ ঘটনায় আজ বিকেলে ডেমরা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেছেন মৃতের স্বামী।
মৃতের স্বামী আব্দুল মজিদ মোল্লা মোবাইল ফোনে বলেন, ‘প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ৩৫ বছর আগে আমার সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে হয় আজিমুন্নেসার। তিন মেয়ের বিয়ে দেওয়াসহ নানা কারণে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকাসহ সাতটি এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫ লাখ টাকা ঋণ নিই আমরা। এদিকে ব্র্যাকের কিস্তি পরিশোধে দেরি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গতকাল (বৃহস্পতিবার) চাপ প্রয়োগ করেন আমার স্ত্রীকে।’
মজিদ মোল্লা আরও বলেন, ‘ওই কর্মকর্তা আমার স্ত্রীকে বলেন, ‘‘ঋণ পরিশোধ না করে আপনি মরে গেলে উল্টো আমি ১০ হাজার টাকা দিয়ে যাব।’’ এর পর থেকে মানসিক চাপে পড়েন আজিমুন্নেসা। এ সংসারে আমাদের তিন মেয়ে রয়েছে। মেয়েদের বিয়ের পর আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমান ঠিকানায় বসবাস করি।’
ডেমরা থানার ওসি মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, আজ সকালে ওই নারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত রিপোর্টের পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে ফরচুন শুজ লিমিটেডের প্রায় এক কোটি টাকার জুতা আত্মসাতের অভিযোগে চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের আপন ছোট ভাইসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কোম্পানির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের ভাই রবিউল ইসলাম (৪০), কাভার্ড ভ্যানচালক রহমতপুর এলাকার জামাল হোসেন (২৮) এবং ঝিনাইদহ সদর উপজেলার শান্ত (২৫)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন।
ওসি ইসমাইল হোসেন জানান, ফরচুন শুজ লিমিটেডের সিনিয়র হিসাব কর্মকর্তা জাহিদ হাসান বাদী হয়ে গত ২৯ অক্টোবর কাউনিয়া থানায় মামলা করেন। মামলায় গ্রেপ্তার তিনজনসহ অজ্ঞাতনামা দুজনকে আসামি করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, তাঁরা প্রতারণার মাধ্যমে নেদারল্যান্ডসে রপ্তানির জন্য পাঠানো ১০ হাজার ৮১২ জোড়া জুতা আত্মসাৎ করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যান। জুতাগুলোর বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা।
এজাহারে বলা হয়, গত ২৭ অক্টোবর রাতে বরিশাল বিসিক শিল্প এলাকায় অবস্থিত ফরচুন শুজ লিমিটেড থেকে রপ্তানির উদ্দেশ্যে দুটি কাভার্ড ভ্যানে করে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে জুতা পাঠানো হয়। রবিউল ইসলাম গাড়িগুলোর দায়িত্বে ছিলেন। তবে ২৮ অক্টোবর বন্দরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও ট্রাক দুটি যায়নি। এর পর থেকে তাঁদের ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়।
ওসি ইসমাইল জানান, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক ছগীর হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে জুতাবোঝাই কাভার্ড ভ্যান দুটি উদ্ধার এবং তিনজন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার সকালে তাঁদের বরিশালে আনা হয়েছে।
চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুর সদরের বাগাদি ইউনিয়নের মমিনপুর এলাকায় ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে মো. প্রিন্স মাহমুদ (২০) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে মমিনপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে বেলা দেড়টার দিকে ঘটনাস্থল এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে চাঁদপুর নদী ফায়ার স্টেশনের ডুবুরি দল। রাতে চাঁদপুর নদী ফায়ার স্টেশন থেকে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
নিহত প্রিন্স মাহমুদ ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকার মো. রফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি তাবলিগ জামায়াতের সঙ্গে ঘটনাস্থল এলাকায় গিয়েছিলেন।
চাঁদপুর নদী ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. রাকিবুল ইসলাম জানান, ওই তরুণ ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে বেলা ১১টার দিকে নিখোঁজ হন। এরপর নৌ ফায়ার স্টেশন বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে সংবাদ পায় এবং বেলা ১টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ৩০ মিনিট চেষ্টা চালিয়ে বেলা দেড়টার দিকে ডুবুরি দল মরদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
মো. রাকিবুল ইসলাম আরও জানান, পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মরদেহ চাঁদপুর সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাদিরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া বলেন, খবর পেয়ে ওই তরুণের স্বজনেরা থানায় এসেছেন। মরদেহের সুরতহাল করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শেষে মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে।
চাঁদপুর সদর, বাগাদি ইউনিয়নের মমিনপুর, ডাকাতিয়া নদী, গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে মৃত্যু, লাশ উদ্ধার
চাঁদপুর সদর, বাগাদি ইউনিয়নের মমিনপুর, ডাকাতিয়া নদী, গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে মৃত্যু, লাশ উদ্ধার
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গান, কবিতা, আবৃত্তি আর আলোচনায় উদ্যাপিত হলো বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন। অনুষ্ঠানে বারবার জয় পেয়ে হাতছাড়া না করার আহ্বান জানানো হয়।
আজ শুক্রবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় সংগীত ও সংগঠন সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও উদীচীর পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সমাপনী দিনের আয়োজন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে।
মাহমুদ সেলিমের সভাপতিত্বে আলোচনা পর্বে বক্তারা বলেন, বর্তমান বাংলাদেশে পশ্চাৎপদতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির উত্থানের শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সহস্রাধিক ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগ এবং আরও অসংখ্য মানুষের পঙ্গুত্ববরণের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে ফ্যাসিবাদী অপশাসনকে দূর করা গেছে। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।
আলোচনায় বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশিদের হাতে ইজারা দেওয়া, মানবিক করিডরের নামে দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের ঝুঁকিতে ফেলা থেকে শুরু করে নানা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলছে। এসব কিছুই দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে হুমকিতে ফেলবে।
আলোচকদের ভাষ্য, মানুষ বারবার আন্দোলন করে আত্মাহুতি দিয়ে অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা পেলেও বারবারই সে জয় হাতছাড়া হয়ে যায়। এবার যেন জয় হাতছাড়া না হয়, সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
স্বাগত বক্তব্য দেন উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে। আরও বক্তব্য দেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহসভাপতি শিক্ষাবিদ অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, সাবেক সহসভাপতি মোফাখখারুল ইসলাম জাপান ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম সিদ্দিক রানা। সঞ্চালনায় ছিলেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক সংগীতা ইমাম।
সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় শুরুতে নৃত্য পরিবেশন করে উদীচী বাড্ডা শাখার শিশুশিল্পী আলিফা। এরপর উদীচীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম রচিত ও নির্দেশিত গীতি-নাট্যালেখ্য ‘শিরোনামহীন মানুষ’ পরিবেশিত হয়। যেখানে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের জীবনসংগ্রামের নানা কাহিনি তুলে ধরা হয়।
এতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য তুষার চন্দন, কেন্দ্রীয় সংগীত বিভাগের শিল্পী জয়া সেন গুপ্তা, শাওন কুমার রায়, বাড্ডা শাখার শিল্পী অরুণিমা আহমেদ প্রথমা ও মীর হেদায়েতুল ইসলাম বাকী। সমবেত সংগীত পরিবেশন করে উদীচী বাড্ডা শাখা। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি বেলায়েত হোসেন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শিখা সেন গুপ্তা, মোহাম্মদপুর শাখার শিল্পী আতিকুজ্জামান মির্জা।
বেলায়েত হোসেনের গ্রন্থনায় বৃন্দ আবৃত্তি পরিবেশন করেন উদীচী কেন্দ্রীয় আবৃত্তি বিভাগের বাচিক শিল্পীরা। পর্বটি সঞ্চালনা করেন উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সংগঠনবিষয়ক সম্পাদক শেখ আনিসুর রহমান।
‘ঘোর আঁধারে পথ দেখাবে আগুনের নিশান’—এই স্লোগান নিয়ে উদীচীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপনের তিন দিনব্যাপী আয়োজন শুরু হয় ২৯ অক্টোবর। সেদিন বিকেল ৫টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার। দেশে ও বিদেশে উদীচীর সাড়ে তিন শতাধিক জেলা ও শাখা সংসদ এবার একযোগে উদ্যাপন করেছে উদীচীর ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।
উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর তুরাগে বেপরোয়াগামী একটি প্রাইভেট কারের চাপায় আব্দুল মান্নান (৬৪) নামের এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ভাঙচুর করে এবং কিশোর চালককে (১৭) পিটিয়ে আহত করে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
তুরাগের ফুলবাড়িয়া সিরাজ মার্কেট এলাকায় আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা ২টার দিকে আব্দুল মান্নানকে গাড়ি চাপা দেওয়ার ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর আহত মান্নানকে উদ্ধার করে উত্তরার কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয়রা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় ওই প্রাইভেট কারটি প্রথমে এক ব্যক্তিকে চাপা দেয়। আশপাশের লোকজন ওই গাড়িটির চালককে থামতে বললে চালক পালানোর চেষ্টা করে।
ওই সময় উত্তেজিত জনতা গাড়িটি ধাওয়া করলে চালক গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় গাড়ির ধাক্কায় আরও কয়েকজন আহত হয়। পরবর্তী সময় উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কে জনতার ধাওয়ায় গাড়িটি আটক করে ভাঙচুর চালানো হয় এবং চালককে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে চালক পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চালককে উদ্ধার করে আটক করে।
নিহত আব্দুল মান্নান ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া গ্রামের মৃত সেকান্দর সরদারের ছেলে। বর্তমানে তিনি তুরাগের রানাভোলা এলাকার রাশেদুল আলমের বাড়িতে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।
আটক চালকের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায়। বর্তমানে সে তুরাগে থাকে।
ডিএমপির উত্তরা জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) মো. সাদ্দাম হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জুমার নামাজের পরপরই প্রোবক্স গাড়ির চালক একজন পথচারীকে চাপা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ি ভাঙচুর ও হালকা মারধর করে। আমরা পুলিশ ও আর্মি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চালককে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠাই।’
পালিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে চাপা দেওয়ার প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘চালক প্রথমে একজনকে চাপা দেয়। পরে তাকে জনগণ ধাওয়া করলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার সময় আরও দু-তিনজনকে চাপা দিয়ে আহত করে। তবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।’ এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
তুরাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাদিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে গণধোলাই খাওয়া চালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসা শেষে তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।’
